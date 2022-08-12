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執照過期 喬治城紙杯蛋糕店被迫關門

記者張筠／華盛頓報導
喬治城紙杯蛋糕是華府著名小吃經典之一，近日因執照逾期被市府強制關門。（記者張筠 / 攝影）
喬治城紙杯蛋糕是華府著名小吃經典之一，近日因執照逾期被市府強制關門。（記者張筠 / 攝影）

深受遊客和當地民眾喜愛的華府「喬治城紙杯蛋糕」(Georgetown Cupcake)，近日因營業衛生相關的執照到期，10日遭市府強制關閉，重開時間不明；該店11日表示，已向市府申請更新證照，店內經營沒有衛生問題。

喬治城紙杯蛋糕是到訪華府必嚐的著名小吃之一，節假日該店也會推出應景的特色甜品，吸引大量民眾前往消費，即使新冠疫情期間該店也常大排長龍，店面內外經典的粉紅色裝飾，更是民眾打卡拍照的背景，員工在玻璃窗後面忙碌製作、包裝紙杯蛋糕的流程也吸引路過的民眾駐足觀看。

不過10日該店大門緊閉，市府食品安全部門在門口張貼標示稱「該店違反市府食品衛生規定，威脅公眾安全，因此強制關閉，重開時間另行通知」。

該通知讓不少民眾驚訝不已，當天門口也有許多顧客在門口徘徊，有人表示旅行最後一天本想品嚐華府特色，卻吃了閉門羹掃興，還有生活在華府七年的民眾表示，定期會來訂購紙杯蛋糕與親友享用，難以想像該店有衛生問題。

不過喬治城紙杯蛋糕11日向公眾表示，該店是因相關的經營執照逾期未更新而被強制關門，經營管理和衛生狀況並無問題，且該店已向市府申請更新執照，將盡快重開。

華府衛生局官員則表示，7月13日對該店進行多項檢查，發現除了執照到期外，還有部分違反衛生規定的現象，包括咖啡區域角落有老鼠屎，部分製作蛋糕材料的工具上有黴菌等，8月10日市府人員返回做了第二次檢查，此前所有的衛生問題都已解決，但執照仍未更新，因此要求關門。

根據華府規定，該店需向消費者事務局申請更新證照，並再接受相關的衛生檢測，然後才能重開。

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