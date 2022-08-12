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維州費郡公校駐校教師 加速補充師資

記者張筠／維州報導
費郡公校系統近日推出「駐校教師」計畫，加快補充教育從業者。（費郡公校提供）
費郡公校系統近日推出「駐校教師」計畫，加快補充教育從業者。（費郡公校提供）

維州最大的費郡公校系統(FCPS)近日推出「駐校教師」(teacher resident)計畫，一年工作不到200天，但可拿到逾4萬8000元年薪，FCPS寄望藉此加快補充師資，解決人手不足問題，確保公校系統新學年順利啟動。

費郡公校將於22日開學，在不到兩周內，公校人員短缺的問題仍亟需解決，7月底該郡公校教育總監雷德(Michelle Reid)表示，97%的課堂已有授課教師，不過仍有部分學校課堂因教師不足恐怕無法順利開課，此外校車司機、食品服務人員等職位也需補足。

教職短缺的情況在大華府地區很普遍，費郡公校實行的「駐校教師」計畫，是各地公校官員推出的解決方案之一，旨在吸收有意願嘗試進入教育領域的年輕人，通過在校實習、協助全職教師授課等工作，培訓年輕教師的技能，最終取得維州教育廳發放的教師證照，此措施同時還可解決代課教師不足的問題，靈活調整教學人力。

「駐校教師」的年薪約為4萬8262元，一年工作195天，主要任務包括協助全職教師進行課堂活動，監督學生的學習狀態，分擔行政工作，作學校和學生、家長之間的橋樑等，參與該計畫的申請人需有大學學歷；費郡公校官員表示，「駐校教師」提供代課教師沒有的福利，也更有升職空間，期待更多年輕人加入。

大華府多數公校今年夏季通過推出申請獎金、與高校合作、擴大廣告等方式，填補了不少學校職缺，馬州最大的蒙郡公校(MCPS)本周表示，目前98%的教職員崗位已經找到人，但仍有數百個職位空缺，包括全職教師、教師助理、校車司機等，雖然如此，估計還是可以順利開學；維州勞登郡(Loudoun County)近98%的課堂也確認會有教師授課。

公校 教育總監 維州

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