二戰歷史 敦巴頓橡樹園會議屆滿78周年

敦巴頓橡樹園已成為博物館。（橡樹園博物館檔案）

1944年8月21日至10月7日，中美英蘇四國代表在華府西北區的敦巴頓橡樹園(Dumbarton Oaks)舉行會議，規畫聯合國 憲章的基本輪廓。敦巴頓橡樹園的價值不容忽視，與不遠處喬治城(Georgetown)的喧囂鬧市相比，敦巴頓橡樹園安然靜謐，更承載著八年抗戰後聯合國誕生的歷史。

1944年中美英蘇四國代表在敦巴頓橡園舉行會議。（橡樹園博物館檔案）

今年是對日戰爭勝利77年，也是敦巴頓橡樹園會議屆滿78周年。1944年，第二次世界大戰盟國勝利在望，為了協調戰後國際關係，中美英蘇四國在華府的敦巴頓橡樹園舉行會議。二次大戰從開始，中國就是四大戰區之一，然而，英國、蘇聯以及美國左派人士，始終蓄意輕視中國戰區的重要性。

儘管敦巴頓橡園集會討論戰後國際組織問題，中國卻未受邀，直到蘇聯態度軟化、美國堅持，中國才被允許參與討論。

當時美國代表是斯特提尼厄，英國是卡朵甘，蘇聯為葛羅米柯，中國代表團團長則是著名的大使顧維鈞，團員包括魏道明、孔祥熙等。中國經歷八年的艱苦抗戰，不僅贏得了抗日戰爭，也贏得應有的國際地位 。

音樂廳是當年敦巴頓橡樹園會議的場地。（橡樹園博物館檔案）

如今敦巴頓橡樹園已成博物館 ，其「音樂廳」是當年敦巴頓橡樹園會議的原址，當年四國代表團在此為戰後建立新國際組織的激辯場景恍如昨日，整個敦巴頓橡樹園博物館沒有任何關於該會議的文字介紹，只在音樂廳入口處的電子螢幕上播放該會議歷史背景。

敦巴頓橡園分為植物園 及博物館兩大區。植物園內廣裘豐盛的林木花草以及精巧佈置令人嘆為觀止，博物館內除展出拜占庭時期文物外，還有當年聯合國憲章討論的檔案圖片。大廳的會議桌上也放置了顧維鈞的照片。

博物館開放時間為每周二至周日的上午11時30分至下午5時30分，聯邦假日除外，植物園的常規開放季節為3月15日至10月31日，每周二至周日下午2時至6時。地址：1703 32nd Street, NW, Washington, DC 20007。詳情：https://bit.ly/3Ac12RI。