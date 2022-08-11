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保存美國多元文化 華府史密森尼古堡 10日過176歲生日

記者張筠／華盛頓報導
史密森尼學會成立於1846年8月10日，今年迎來176歲生日。（取自史密森尼學會官網）
史密森尼學會成立於1846年8月10日，今年迎來176歲生日。（取自史密森尼學會官網）

坐落在華府國家廣場(National Mall)的「史密森尼古堡」(Smithsonian Castle)10日過176歲生日，創始人英國貴族史密森(James Smithson)雖然一生從未踏上美國，但生前表示要將遺產全部捐贈美國，成立一個能傳播知識和文化的機構。

史密森古堡是史密森尼學會(Smithsonian Institute)的總部，該學會歷史悠久，以英國貴族史密森命名，1846年8月19日國會通過「史密森尼法案」(Smithsonian Act)後成立；史密森是一位傑出的科學家，積蓄可觀，但一生未婚也沒有孩子。

史密森雖然一生從未到訪美國，但以他命名的學會已走過176年，並成為文化和知識的殿...
史密森雖然一生從未到訪美國，但以他命名的學會已走過176年，並成為文化和知識的殿堂。（取自史密森尼學會官網）

他1829年去世之前，將所有的財產留給侄子，並規定若他的侄子死後沒有留下任何孩子，這筆財產將全部捐給美國，並在華府以他的名字成立「史密森尼學會」，旨在擴增並傳播知識，豐富民眾的文化生活。

史密森去世時，侄子只有26歲，然而侄子卻不幸在六年後也過世，史密森的鉅額遺產因此依照其遺願，捐助美國成立史密森尼學會。

至於史密森為何要這麼做，如今無人知曉，他的大部分捐贈文件在1865年史密森尼古堡的一場大火中被燒盡，不過史密森尼古堡的志工負責人吉莉蘭(Anne Marie Gilliland)表示，目前最普遍的猜測是，史密森藉此擺脫了社會地位的限制和壓力，並在美國社會留名。

「由於出身原因，史密森無法通過一般的方式在英國社會中占有一席之地，例如參軍或成為教會領袖，他父親從未以任何公開的方式承認過史密森，相當於史密森在社會上沒有得到認可」，吉莉蘭說，或許史密森把錢留給美國，是因為美國的新社會能幫助他擺脫一生都在對抗的貴族束縛。

史密森1765年生於巴黎，早年以Macie為姓氏，童年回到英國，隨後進入彭布羅克(Pembroke)和牛津(Oxford)，成為英國皇家學會科學小組中最年輕的成員，他雖然一生從未到訪美國，但他的名字在華府乃至美國已流傳了176年，史密森尼學會也成為推動、保存美國多元文化和知識的殿堂。

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