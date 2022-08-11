維州費郡通過新規 公營充電站每度收費30分

維州勞登郡、阿靈頓郡和費郡目前都執行充電收費的規定，鼓勵民眾使用清潔代步工具，同時也規範市場。（記者張筠／攝影）

油價 持續上升促使美國各地民眾轉而購買電車，不過大華府部分地區的充電也並非「零成本」，維州 費郡監事會(Board of Supervisors)近日通過新規，所有郡府運營的充電站，每度電(kilowatt hour)將收取30分費用，車輛充滿電後需酌收每小時停車費2元，以避免民眾占用過久。

該新規即日起生效，費郡2021年就在郡府大樓的停車場和車庫安裝Level 2的充電樁，推動該郡的環保節能計畫，完善清潔代步工具的基礎設施，目前費郡共有六個電車充電站，包括亨頓市(Herndon)的Sully社區中心、杜勒斯收費道路附近的Herndon Monroe接駁站、地鐵 Innovation中心的停車場等。

費郡環境與能源部門副主任海菲利(Susan Hafeli)表示，郡府計畫今年底共建設49個充電站，包括80個充電樁，普通電車用level 2電樁充電，一般耗時四至八小時不等；根據郡府通過的新規，電車充電每度收費30分。

該收費規定是綜合多數商業充電站的收費水平而定，若車輛在充滿電後的10分鐘內不離開，則充電站將收取每小時2元的停車費，避免民眾占用充電空間過久。

維州阿靈頓郡(Arlington)和勞登郡(Loudoun)也已通過相似的充電收費規定，阿靈頓郡共有七個充電站，每度電收費14.5分，該郡定價比多數商業運營的充電站低，一般的商業充電站按地理位置的不同，每度電收費在22分至79分不等。

勞登郡是維州首個通過充電收費規定的地區，該郡規定每輛車每次充電收費2.1元，與充電時間和電量多少無關。

維州各地官員表示，在鼓勵民眾使用清潔能源的同時，也要規範市場，因此相繼通過、執行充電收費規定。