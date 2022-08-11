我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏克萊加大今年新生3年來最少 僅1萬4600人

FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

維州費郡通過新規 公營充電站每度收費30分

記者張筠／維州報導
維州勞登郡、阿靈頓郡和費郡目前都執行充電收費的規定，鼓勵民眾使用清潔代步工具，同時也規範市場。（記者張筠／攝影）
維州勞登郡、阿靈頓郡和費郡目前都執行充電收費的規定，鼓勵民眾使用清潔代步工具，同時也規範市場。（記者張筠／攝影）

油價持續上升促使美國各地民眾轉而購買電車，不過大華府部分地區的充電也並非「零成本」，維州費郡監事會(Board of Supervisors)近日通過新規，所有郡府運營的充電站，每度電(kilowatt hour)將收取30分費用，車輛充滿電後需酌收每小時停車費2元，以避免民眾占用過久。

該新規即日起生效，費郡2021年就在郡府大樓的停車場和車庫安裝Level 2的充電樁，推動該郡的環保節能計畫，完善清潔代步工具的基礎設施，目前費郡共有六個電車充電站，包括亨頓市(Herndon)的Sully社區中心、杜勒斯收費道路附近的Herndon Monroe接駁站、地鐵Innovation中心的停車場等。

費郡環境與能源部門副主任海菲利(Susan Hafeli)表示，郡府計畫今年底共建設49個充電站，包括80個充電樁，普通電車用level 2電樁充電，一般耗時四至八小時不等；根據郡府通過的新規，電車充電每度收費30分。

該收費規定是綜合多數商業充電站的收費水平而定，若車輛在充滿電後的10分鐘內不離開，則充電站將收取每小時2元的停車費，避免民眾占用充電空間過久。

維州阿靈頓郡(Arlington)和勞登郡(Loudoun)也已通過相似的充電收費規定，阿靈頓郡共有七個充電站，每度電收費14.5分，該郡定價比多數商業運營的充電站低，一般的商業充電站按地理位置的不同，每度電收費在22分至79分不等。

勞登郡是維州首個通過充電收費規定的地區，該郡規定每輛車每次充電收費2.1元，與充電時間和電量多少無關。

維州各地官員表示，在鼓勵民眾使用清潔能源的同時，也要規範市場，因此相繼通過、執行充電收費規定。

維州 地鐵 油價

上一則

12年第3次 近密西根湖捕獲入侵鯉魚引關注

下一則

中西部4州攜手設密西根環湖充電站 長達1100哩

延伸閱讀

馬州新冠疫情升級 多郡列社區傳播高風險

馬州新冠疫情升級 多郡列社區傳播高風險
維州阿靈頓郡公校生 識字成績兩極化

維州阿靈頓郡公校生 識字成績兩極化
劉氏汽車維修中心專業技師多 服務快且完善

劉氏汽車維修中心專業技師多 服務快且完善
維州亞市公校加強校園安全 6-12年級即起須帶ID證

維州亞市公校加強校園安全 6-12年級即起須帶ID證
維州、馬州開學用品免稅周 陸續啟動

維州、馬州開學用品免稅周 陸續啟動

熱門新聞

密蘇里州的威其塔市名列全美平均房屋租金最便宜的城鎮。(威其塔市臉書截圖)

房租太貴想搬家 全美唯一月租不到600元的城鎮在這裡

2022-08-03 10:59
杜波茲一家六口遇重大車禍均不幸死亡。(Gofundme網頁截圖)

度假變死劫 伊州母子5人車禍喪生 倖存父經搶救也不治

2022-08-04 10:43
提摩西‧黃表示公司上市是他畢生的夢想之一，同時也是一段新征程的開始（取自提摩西‧黃推特）

華府科技公司上市 提摩西‧黃成紐交所最年輕亞裔CEO

2022-08-06 02:15
西雅圖商業區。（本報記者/攝影）

受不了氣候、房價遷出德州 不單因政治風向

2022-08-03 15:12
印州小鎮艾文斯維爾10日下午發生大爆炸。(艾市市長Mayor Lloyd Winnecke提供)

印州小鎮爆炸 39間房屋受損 至少3死

2022-08-10 19:10
新澤西州一位母親指責連鎖餐飲業者「出奇老鼠」種族歧視，稱在韋恩分店舉辦的生日派對上，裝扮成老鼠吉祥物的員工不理她的兩歲女兒(背對鏡頭)。(取材自推特)

新州非裔母親控餐廳歧視 女兒生日派對遭大玩偶冷落

2022-08-04 13:53

超人氣

更多 >
她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…
一元店這10項商品 花再少錢都不值得

一元店這10項商品 花再少錢都不值得
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生
曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元

曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題