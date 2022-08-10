維州阿靈頓郡公校生 識字成績兩極化

數據顯示，阿靈頓公校四、五年級學生閱讀和識字能力兩極分化明顯。（阿靈頓郡公校提供）

維州 阿靈頓郡(Arlington County)公校 系統近日公布學生測試成績數據，發現四、五年級學生的識字水平退步，2021-2022學年學生在詞彙量和閱讀能力不達標的人數不降反增，同時閱讀成績優秀的學生比率也提高，公校官員表示，新學年須縮小學生學習成果的兩極差距。

2021-2022學年是阿靈頓郡首次針對幼稚園至五年級學生推出「早期識字技能考查」測試(Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills，簡稱DIBELS)，旨在衡量學生們的識字和閱讀水平，每年測試三次，共有四個評級，包括「非常優秀」、「優秀」、「需要一些額外支持」、「急需輔導」，此前該測試僅針對三年級至五年級生。

阿靈頓郡公校的數據顯示，學年開始之際，約有15%的四、五年級學生急需識字和閱讀輔助(intensive support)，學年中期該數據增長至16.6%，而學年結束後，識字和閱讀水平不達標的四、五年級學生占比達18%。

阿靈頓小學英語語言主管庫爾斯(Sarah Cruz)說，該公校系統並沒有改變四、五年級學生的閱讀課程或教學材料，但近期正推出「核心、知識、語言藝術」(Core, Knowledge， Language Arts)的新教材，期望更科學的幫助學生提高語言素養，阿靈頓郡公校系統也正在為教師提供教學手冊和相關培訓。

新的「核心、知識、語言藝術」教學材料也將幫助英語學習者擴充詞彙量，比舊教材更有助於縮小他們與母語為英語學生間的差異；此前阿靈頓公校已調整幼稚園至三年級學生的課程，包括增加語音課程，幫助學生識別單詞，課程調整後，急需閱讀輔導的學生比率就從學年初的23.6%降至學年結束時的17%。

雖然「急需輔導」的四、五年級學生比率上升，但識字能力進步至「優秀」和「非常優秀」的學生也有增加，「很高興看到多數學生逐漸補上疫情 時落下的進度，現在公校將重點縮小學生成績兩極化的問題，幫助落後的學生克服學習障礙。」