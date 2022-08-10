我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

馬州醫護嚴重短缺 逾6成考慮辭職

記者張筠／馬州報導
馬州有四分之一醫院面臨護士短缺。（馬州醫院協會提供）
馬州有四分之一醫院面臨護士短缺。（馬州醫院協會提供）

馬州多郡市疫情近日反彈，在此同時有意辭職或退休的醫護人員卻持續增加，馬州醫院協會(Maryland Hospital Association)近日調查發現，全州有四分之一醫院面臨護士短缺，逾六成護士計畫辭職，該協會成立特殊工作小組，深入調查全州各地醫護資源的狀況，並制定應對策略。

馬州醫院協會發現，全州短缺了5000名註冊護士(registered nurse)及4000名執業護士(licensed practical nurse)，而現仍在工作崗位的護士，多達62%考慮辭職，甚至離開醫療領域，該協會預計在2035年以前，醫護人員的職缺數量將翻倍甚至增至目前的三倍。

馬州醫院協會特殊工作小組成員喬森(Brendan Johnson)說，醫護人員的高流動率、不斷變化的護理模式、人才儲備不足等問題都在惡化，「我們每個人未來都可能成為病患」，因此必須擴大勞動力渠道，並盡可能留住現有醫護人才。

馬州醫院協會外務負責人斯大林思(Nicole Stallings)表示，目前的醫護工作模式不應持續，護士壓力過大，有時還面臨職場暴力，或未得足夠的尊重和肯定，不僅身體疲憊，心理健康也欠佳。

許多護士因壓力過大，選擇成為「旅行護士」(travel nurse)，即在不同醫療機構間服務，通常收入更高，工作時間較少，不過該現象增加各醫院成本，同時也增加了其他醫生的工作量，反過來又導致醫護人員外流，形成惡性循環。

數據顯示，人口密集的地區醫護短缺更嚴重，馬州中部、巴爾的摩都會區、華府及附近郊區的護士職缺率達26%，而馬州西南部和東部沿岸的職缺率在13%至17%之間。

該協會建議的方案包括，醫療機構與學校合作，擴大招聘並簡化流程，身為Adventist HealthCare首席人力資源官，喬森表示，該醫療機構計畫將12小時的輪班制度改為10小時和8小時；各地醫療機構也尋求立法者協助，希望提升醫療培訓的可負擔性，通過跨州遠程醫療服務以及「居家醫療」(hospital-at-home)的相關立法，讓各地醫護資源能相互補充。

此外該協會也建議提高醫療機構的安全和保障措施，擴充醫護教育和培訓資源，向在軍隊和海外服務的醫護人員頒發馬州證書，提升政府對醫護人員的尊重和肯定，斯大林思說，醫護短缺將對「嬰兒潮一代」產生嚴重影響，盼望該報告能引起教育者和立法者的重視。

馬州 教育 疫情

上一則

新州肇逃女議員 年薪20萬遭爆住低收公寓

下一則

警力不足 芝公共交通工具暴力犯罪10年新高

延伸閱讀

他狠要求3億元薪酬被已讀不回 凱雷CEO辭職原因曝光

他狠要求3億元薪酬被已讀不回 凱雷CEO辭職原因曝光
躁鬱非裔男拒捕遭壓制窒息 馬州警方500萬和解

躁鬱非裔男拒捕遭壓制窒息 馬州警方500萬和解
疫情惡化心理健康 馬州1/8童曾經歷抑鬱

疫情惡化心理健康 馬州1/8童曾經歷抑鬱
馬州賭場7月收入創新高 米高梅居冠

馬州賭場7月收入創新高 米高梅居冠
發現軍火碎片 馬州阿薩迪格島海灘暫時關閉

發現軍火碎片 馬州阿薩迪格島海灘暫時關閉

熱門新聞

密蘇里州的威其塔市名列全美平均房屋租金最便宜的城鎮。(威其塔市臉書截圖)

房租太貴想搬家 全美唯一月租不到600元的城鎮在這裡

2022-08-03 10:59
杜波茲一家六口遇重大車禍均不幸死亡。(Gofundme網頁截圖)

度假變死劫 伊州母子5人車禍喪生 倖存父經搶救也不治

2022-08-04 10:43
提摩西‧黃表示公司上市是他畢生的夢想之一，同時也是一段新征程的開始（取自提摩西‧黃推特）

華府科技公司上市 提摩西‧黃成紐交所最年輕亞裔CEO

2022-08-06 02:15
西雅圖商業區。（本報記者/攝影）

受不了氣候、房價遷出德州 不單因政治風向

2022-08-03 15:12
新澤西州一位母親指責連鎖餐飲業者「出奇老鼠」種族歧視，稱在韋恩分店舉辦的生日派對上，裝扮成老鼠吉祥物的員工不理她的兩歲女兒(背對鏡頭)。(取材自推特)

新州非裔母親控餐廳歧視 女兒生日派對遭大玩偶冷落

2022-08-04 13:53
一名13歲女孩3日下午1時在加菲爾德溫室公園戶外區遭雷擊。(加菲爾德溫室公園臉書)

百萬分之一機率 13歲女孩芝城公園遭雷擊

2022-08-04 13:36

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了