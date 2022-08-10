馬州醫護嚴重短缺 逾6成考慮辭職

馬州有四分之一醫院面臨護士短缺。（馬州醫院協會提供）

馬州 多郡市疫情 近日反彈，在此同時有意辭職或退休的醫護人員卻持續增加，馬州醫院協會(Maryland Hospital Association)近日調查發現，全州有四分之一醫院面臨護士短缺，逾六成護士計畫辭職，該協會成立特殊工作小組，深入調查全州各地醫護資源的狀況，並制定應對策略。

馬州醫院協會發現，全州短缺了5000名註冊護士(registered nurse)及4000名執業護士(licensed practical nurse)，而現仍在工作崗位的護士，多達62%考慮辭職，甚至離開醫療領域，該協會預計在2035年以前，醫護人員的職缺數量將翻倍甚至增至目前的三倍。

馬州醫院協會特殊工作小組成員喬森(Brendan Johnson)說，醫護人員的高流動率、不斷變化的護理模式、人才儲備不足等問題都在惡化，「我們每個人未來都可能成為病患」，因此必須擴大勞動力渠道，並盡可能留住現有醫護人才。

馬州醫院協會外務負責人斯大林思(Nicole Stallings)表示，目前的醫護工作模式不應持續，護士壓力過大，有時還面臨職場暴力，或未得足夠的尊重和肯定，不僅身體疲憊，心理健康也欠佳。

許多護士因壓力過大，選擇成為「旅行護士」(travel nurse)，即在不同醫療機構間服務，通常收入更高，工作時間較少，不過該現象增加各醫院成本，同時也增加了其他醫生的工作量，反過來又導致醫護人員外流，形成惡性循環。

數據顯示，人口密集的地區醫護短缺更嚴重，馬州中部、巴爾的摩都會區、華府及附近郊區的護士職缺率達26%，而馬州西南部和東部沿岸的職缺率在13%至17%之間。

該協會建議的方案包括，醫療機構與學校合作，擴大招聘並簡化流程，身為Adventist HealthCare首席人力資源官，喬森表示，該醫療機構計畫將12小時的輪班制度改為10小時和8小時；各地醫療機構也尋求立法者協助，希望提升醫療培訓的可負擔性，通過跨州遠程醫療服務以及「居家醫療」(hospital-at-home)的相關立法，讓各地醫護資源能相互補充。

此外該協會也建議提高醫療機構的安全和保障措施，擴充醫護教育 和培訓資源，向在軍隊和海外服務的醫護人員頒發馬州證書，提升政府對醫護人員的尊重和肯定，斯大林思說，醫護短缺將對「嬰兒潮一代」產生嚴重影響，盼望該報告能引起教育者和立法者的重視。