馬州新冠疫情升級 多郡列社區傳播高風險

馬州人口聚集的蒙郡、喬治王子郡等地已升至「高風險」傳染社區。（記者張筠 / 攝影）

大華府 近日多地新冠疫情反彈，傳染風險上升，馬州 人口聚集的蒙郡、喬治王子郡、查爾斯郡、哈維郡等地已升至社區傳播「高風險」，華府和維州 多郡也升級至「中度社區傳播風險」。

聯邦疾病防止中心(CDC)根據確診人數、住院比率、病床占用率、死亡人數等標準衡量各郡市的傳染風險，目前馬州郊區的大部分郡市都已升級為高風險傳染社區，其中最嚴重的是喬治王子郡(Prince George’s County)，每10萬人中有逾238人確診，查爾斯郡(Charles County)有近230人，蒙郡(Montgomery County)有逾218人確診，哈維郡(Howard County)有201人。

根據CDC防疫指南，高風險社區的民眾不論疫苗接種情況，在室內公眾場合都應戴口罩，及時更新疫苗接種，若有疑似症狀應立即檢測，並居家隔離。

馬州安奧蘭多郡(Anne Arundel County)、Calvert郡、聖瑪麗郡(St. Mary’s County)目前仍處於中度風險，華府和維州的費郡(Fairfax)、阿靈頓郡(Arlington)、亞歷山卓市(Alexandria)的傳染風險也為中等；勞登郡(Loudoun County)是維州唯一一個傳播仍在低風險的郡市。