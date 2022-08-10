馬州蒙郡郡長初選 艾瑞奇領先布萊爾42票

艾瑞奇(左)與布萊爾(右)在民主黨初選中勢均力敵。（取自郡府官網、布萊爾競選官網）

馬州 初選的計票工作接近尾聲，華裔聚居的蒙郡郡長選情激烈，爭取連任的民主黨 籍郡長艾瑞奇(Marc Elrich)上周末自行宣布獲勝，僅落後艾瑞奇42票的同黨成員布萊爾(David Blair)則表示，他計畫申請重新計票。

爭取民主黨郡長提名人的艾瑞奇和布萊爾的角逐，因兩人得票不相上下而分外激烈，如今選舉已結束近三周，計票工作基本完畢，郡府雖尚未發布官方統計結果，但根據目前數據，艾瑞奇得票率為39.2%，布萊爾則為39.17%，兩人差距微乎其微，布萊爾僅落後艾瑞奇42票。

布萊爾此前是一名醫療保險 機構的首席執行官，有豐富的經商經驗，他7日發表聲明稱，由於得票差距非常小，他將申請重新計票，「希望結果對我有利」；美聯社6日晚指，逾14萬1000張選票中，兩名候選人的得票率僅差0.03個百分點，差距過小，因此在馬州選舉委員會正式發布統計結果之前，美聯社不會預測選舉結果。

馬州預計下周認證計票結果(final certification)，根據馬州選舉法，在選舉中落後的候選人可在計票結果認證後的三天內要求重新計票。

爭取連任的艾瑞奇6日晚自稱贏得勝利，並發聲明表示「在經歷了漫長但令人振奮的初選後，我很榮幸成為民主黨郡長候選人。現在結果已定，我們必須鞏固民主黨在蒙郡的基礎，未來在與共和黨候選人摩爾(Wes Moore)的郡長競爭中取得勝利。」

艾瑞奇和布萊爾勢均力敵的情況並非首次，去年艾瑞奇以77票的微小差距擊敗布萊爾，當選郡長。