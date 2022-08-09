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華府作協會長交接 分享作家嚴筱意新書

記者王稚融／馬州報導
華府作協近日舉行會長交接，姚志白(前排左四)接王志榮(前排左二)擔任會長。隨後嚴筱意(前排左三)辦新書發表會。（記者王稚融 / 攝影）
華府作協近日舉行會長交接，姚志白(前排左四)接王志榮(前排左二)擔任會長。隨後嚴筱意(前排左三)辦新書發表會。（記者王稚融 / 攝影）

華府作家協會近日舉行新舊任會長交接暨新書發表會，在華府僑教中心主任郭大文監交下，上屆會長王志榮將作協印信交予新任會長姚志白，王志榮並於活動中跟大家分享「出版一本書的挑戰與經驗」，加州作家嚴筱意介紹剛出版的小說「風中的皮箱」與散文「天空的顏色」。

姚志白介紹新幹事團隊，包括副會長季肇瑾、財務李敏珠、文書周武屏、技術助理陳偉；郭大文表示，移民海外的中華兒女，尤其是到第二、第三代對中華文化和文字的了解及認同不斷流失，僑教中心將全力支持作家協會傳承海外華文文學的宗旨和活動。

王志榮分享出版一本書的挑戰和經驗，從選出版社、定書名、選稿、推薦序、校稿、選圖、封面、出版、安排簽書會、大學演講、廣播電台打書、暢銷書排行榜、稿費、版稅及收獲等，提供給有意出版新書的會員建議。

嚴筱意為2020年台灣彰化「磺溪文學獎」小說首獎、以及高雄「打狗鳳邑文學獎」小說佳作獎得主，這兩本書涵蓋台灣當代鄉情及現代移民心情。

她1994年移民洛杉磯，從只有一台機器及兩名員工的濕巾工廠開始做起，忙忙碌碌過了幾十年，到2020年才完全退休。自從2012年世界日報副刊登載她第一篇文章「敲魚湯的團圓味」後，開啟她對文學的熱愛。

她以「風中的皮箱」六個短篇小說故事，將1895年到1959年自己外祖母和父親的家族史串連起來，更從自己的角度描述台灣當代的歷史及情懷。以歷史事件為骨幹，以親人故事賦予皮毛，寫出那個時代的無奈，並將自己的感情在小説中宣洩。

「天空的顏色」散文集，收集了她從2012年到2022年陸續在世界日報副刊發表的文章。這10年間，她在異鄉的拚搏雖然疲憊不堪，但屢遇貴人，從窗戶看到的天空時灰時藍，卻從來不曾黑不見底。她工作之餘，透過寫作活出另一種滋味。

小說 移民 華府

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