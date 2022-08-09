華府雷擊3死 唯一倖存者生日遇劫 已脫離險境

28歲的伊索科托是遭雷擊重傷的唯一倖存者，目前仍在康復中。（伊索科托家人提供）

華府 上周發生的強降雨和雷擊打中四人，其中三人不幸死亡，唯一的倖存者伊索科托(Amber Escudero-Kontostathis)當天正要慶祝生日，沒想到竟遭意外，今夏剛進入約翰霍普金斯大學研究所就讀的她，雖然躲過死劫，但仍在醫院治療，其親友正為她發起網路募款籌措醫藥費。

華府4日晚的猛烈雷雨天氣，導致在白宮 附近的拉法葉廣場(Lafayette Square)出現雷擊，有四人不幸被雷擊中，其中來自威斯康辛州的76歲詹姆士穆勒(James Mueller)和75歲多納穆勒(Donna Mueller)來華府旅行慶祝結婚56周年，均因此身亡，29歲的藍博斯頓(Brooks Lamberston)來自加州 ，是City National Bank的副總裁，他到華府出差，結果也遭遇雷擊，經送醫已於6日不治。

29歲的藍博斯頓近日來華府出差，卻不幸遭雷擊身亡。（City National Bank提供）

警方未證實第四名傷者的信息，但伊索科托的母親向媒體表示，她女兒是由美國特勤局急救人員用除顫器救醒的，伊索科托的親友也在網上發起募款籌措醫療費用，目前已籌集逾3萬元，募款網址及信息：https://bit.ly/3P6IwyE。

伊索科托的朋友多博諾(Alison Dobner)表示，伊索科托已逐漸脫離險境，7日甚至可下床走路，「雖然仍經歷劇烈疼痛，但她每天都有進步，短期記憶也逐漸恢復」；專家指出，急救人員及時搶救讓她幸運「死裡逃生」。

伊索科托4日當天正好在慶祝28歲生日，意外發生時她正在拉法葉廣場等待她的丈夫，遭雷擊後嚴重燒傷；她今年夏天剛開始在約翰霍普金斯大學研究所攻讀碩士，突如其來的意外打斷了她的學習計畫，也給她家人帶來沉重的經濟負擔；伊索科托目前住在一棟沒有電梯的高樓，因此她家人仍在想辦法解決她未來的起居及長期護理問題。

專門研究閃電現象的氣象學者瓦加斯基(Chris Vagasky)表示，從2010年開始，白宮一哩內發生過近300次「接近地面」(cloud-to-groud)的閃電現象，平均每年發生24起。