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馬州賭場7月收入創新高 米高梅居冠

記者張筠／馬州報導

馬州樂透公司(Maryland Lottery)5日表示，馬州各賭場上月共創造1億8150萬元收入，寫下該州歷史新高，其中米高梅國家港口(MGM National Harbor)的賭場收入最高，比去年同期增加6.8%；馬州博彩行業的收入基本用於公共教育建設。

位於喬治王子郡(Prince George’s County)的米高梅國家港口賭場今年7月收入為7723萬6753元，比去年同期增長了6.8%，該賭場附近還有大型工廠暢貨購物中心(outlets)，頗受華人垂青。

Hanover區的Maryland Live！賭場收入排名第二，營業額為6157萬1273元；不過其他幾個賭場近幾年的收入持續下降，包括巴爾的摩的Horseshoe賭場、Perryville的Hollywood賭場、馬州西部的Rocky Gap賭場，其中Horseshoe賭場收入降幅最大，比去年同期減少將近5%，大洋城(Ocean City)附近的Ocean Downs賭場今年7月的收入也略降。

馬州博彩行業的收入基本用於建設公共教育，馬州樂透與博彩公司主任馬丁(John Martin)表示，未來各賭場將持續擴增娛樂項目，希望盡快從疫情的損失中恢復，進一步支持馬州教育、社區和商家的發展。

馬州 教育 疫情

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