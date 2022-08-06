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暴雨襲華府 白宮附近雷擊2死2重傷

記者張筠／華盛頓報導
白宮附近4日晚發生雷擊，導致兩名威斯康辛州來的遊客死亡，另有兩人傷勢危急生命。（華府消防與應急隊官方推特）
白宮附近4日晚發生雷擊，導致兩名威斯康辛州來的遊客死亡，另有兩人傷勢危急生命。（華府消防與應急隊官方推特）

猛烈的雷雨天氣4日晚席捲大華府地區，有四人在白宮附近的拉法葉廣場(Lafayette Square)遭雷擊重傷，其中兩人5日上午身亡，另兩人仍有生命危險。

警方表示，兩名死者是來自威斯康辛州的遊客，分別是76歲的詹姆士·穆勒(James Mueller)和75歲的多納·穆勒(Donna Mueller)，另外仍在搶救中的一男一女身分未公布。

華府消防和急救人員在4日晚7時左右接到報案，稱拉法葉廣場附近有人遭雷擊重傷，華府消防與應急隊發言人馬交洛(Vito Maggiolo)表示，目前仍無法確認四名受害者是直接遭電擊，還是被掉落的樹木擊中而重傷，但根據附近道路的監控錄像，這一切都在瞬間發生。

馬交洛說，四名傷者當時所在地點非常危險，「雷雨發生時，應盡快到室內或其他安全場所，切勿站在樹下躲雨」，所幸當時附近的公園警察和特勤局人員第一時間搶救，適當的應急處理也延長了傷者生命。

白宮在事發後發出悼念聲明，並向逝者家庭送上慰問，並「為那些仍在努力求生的人祈禱」；該事發地是遊客聚集區，交通繁忙，2020年也曾發生類似案件，當年6月有兩名國民兵(National Guard)成員在拉法葉廣場也因雷擊受傷。

除了華府外，馬州安奧爾良郡、喬治王子郡、查爾斯郡等地，以及維州費郡、威廉王子郡等地4日晚也發布雷雨(thunderstorm)警報，此外華府、巴爾的摩郡、北維州等地的高溫預警持續，因濕度較高，近日體感溫度都在華氏105度左右。

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