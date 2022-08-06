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北維韓裔女大生開播客 邀分享母親故事

記者張筠／維州報導
崔恩宙明年將從大學畢業，她主持的播客今年2月開播，分享自身成長故事，也邀請多元聲音。（取自崔恩宙推特）
崔恩宙明年將從大學畢業，她主持的播客今年2月開播，分享自身成長故事，也邀請多元聲音。（取自崔恩宙推特）

曾在北維州母校高中創辦以諷刺性喜劇內容為主的雜誌網站「Scuttlebutt」的韓裔崔恩宙(Eun-joo Choi，音譯)，在成為費郡公校系統(FCPS)第一個諷刺類的內容平台後，今年又新開了播客(podcast)「每個人與他們的母親」(Everyone & Their Mom)，主要向聽眾分享不同人物和他們母親之間的輕鬆詼諧故事。

崔恩宙說自己身為一名亞裔，在積極表達自我的同時，也希望聽到更多人的聲音。

崔恩宙在母校George C. Marshall高中創立「Scuttlebutt」雜誌網站時只有15歲，「當時北維州基本沒有喜劇類內容，相較於等待別人創辦，我決定自己打造一個可以自由表達、講笑話的空間」，如今該雜誌平台已成為許多年輕人喜愛的社交空間，「希望藉此讓整個費郡公校系統(FCPS)眼前一亮」，也盼望更多人能發現這是一個可以自由表達的空間，不用在意他人眼光。

現在讀大學的崔恩宙將於2023年畢業，目前專攻英文，她平時喜歡講笑話，也享受逗人笑的過程，她表示，該雜誌網站促使她與人有更多觀點交流激盪，「或許稱之為雜誌會有點嚴肅，但我的初衷是自己多閱讀，而後邀請朋友一起寫作，將我們認為有趣、值得閱讀的內容分享給更多人。」

在崔恩宙看來，費郡公校系統給報紙、年鑑(yearbook)等文字平台提供了很好的基礎，不過此前並未出現雜誌網站，「有時候我們發布的內容或許有些無厘頭，甚至被人認為沒意義，但其中反映了我們在這個年齡段的很多思考，甚至有對於高中教育的批評與意見。」

崔恩宙在閱讀Mindy Kaling的作品後，萌生了成為喜劇作家的想法，她說，喜劇作家的創作過程就像和一群朋友在房間即興表演、講笑話、尋找有趣故事一樣，非常自由、暢快，「我嚮往那種狀態，也希望藉雜誌網站邀請志同道合的人來參與。」

雖然有時笑話的核心靈感來自於某個人，但創辦雜誌網站很需要團隊合作，正如製作一期節目，雜誌網站需要有靈感迸發、團隊協商、行動落實等環節，期間與夥伴們互相鼓勵、欣賞的時刻非常重要，「雖然這是我自己熱愛的事，但獲得他人支持的時候會更有動力，整個創作空間充滿正能量，讓喜劇變得更有趣。」

創辦雜誌網站的經歷也讓崔恩宙對媒體有更濃厚的興趣，她主持的播客「每個人與他們的母親」今年2月正式開播，吸引許多聽眾喜愛，「身為一名亞裔，我們的成長或許與他人不同，但除了表達自我之外，我也更希望聽到他人的成長故事，讓媒體環境和社交內容更自由多元。」

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