華府科技公司上市 提摩西‧黃成紐交所最年輕亞裔CEO

提摩西‧黃表示公司上市是他畢生的夢想之一，同時也是一段新征程的開始（取自提摩西‧黃推特）

華府 科技公司FiscalNote 4日在紐約證券交易所(NYSE)敲鐘上市，該公司韓裔 執行長提摩西‧黃(Timothy Hwang，音譯)因此成為在紐交所上市公司中最年輕的亞裔 CEO，他表示，公司上市是他畢生的夢想之一，同時也是一段新征程的開始。

FiscalNote是一家專注於為客戶提供與全球法律、政策、市場制度等相關資訊的科技公司，旗下有CQ、Equilibruim、FrontierView、Oxford Analytica等服務平台，該公司韓裔首席執行官、聯合創始人提摩西‧黃表示，要致力打造一個人工智慧型的「彭博社」，將新聞、數據、分析工具、多媒體報告等內容整合在一個平台，方便民眾獲取資訊。

該公司的發展並非一帆風順，但2017年華府提供75萬元支持FiscalNote在華府市中心的賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Ave)落腳，華府負責規畫與經濟發展的副市長法奇科(John Falcicchio)說，多數科技公司在成長到一定規模後，會遷至加州矽谷，或波士頓等地，很慶幸FiscalNote持續留在華府，帶動許多初創團隊的成長，如今該公司上市也成為華府其他科技公司的榜樣，創造更多就業機會，吸引科技人才。

市府官員說，華府的經濟發展、社會生態與聯邦政府緊密相關，FiscalNote等科技公司的成長也將提升華府職場生態及專業人才的多元性。

提摩西‧黃說，他本人和所有聯合創始人都是在大華府地區成長的亞裔，且都在馬州蒙郡公校系統(MCPS)接受教育，未來希望能幫助更多年輕領袖創立公司甚至上市，「公司上市確實是我的一個人生夢想，如今這一里程碑令人振奮，同時也開啟一段新征程」，期待未來繼續和FiscalNote成長，並鼓勵更多年輕人。

提摩西‧黃14歲就創建自己的第一家公司，16歲參與歐巴馬總統助選，17歲當選馬州蒙郡教育委員，21歲和朋友們在矽谷創業，23歲入選「富比世30歲以下創業者」榜單。

FiscalNote上市後，他也成為了紐約證券交易所上市公司中最年輕的亞裔首席執行官，「從個人角度看，我們真的取得很大成就，但若目光放遠，其實也是為下一代鋪路，鼓勵更多年輕亞裔勇敢追尋夢想」，推動美國社會變得更多元。