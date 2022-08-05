美京華人中心董事會換屆 添5新血

美京華人活動中近日董事會換屆，14位董事會成員中包括五名新成員。（主辦方提供）

美京華人活動中心(CCACC)近日舉行董事會換屆選舉，14位董事會成員將在2022年至2024年為該中心發展貢獻心力，其中包括周武屏、蕭一白、徐洪慶、楊靜芬、趙暢等五名新成員。

周武屏醫師生於香港 ，畢業於香港培正中學及台灣國防醫學院，美國內科學院院士。1998年在馬州開業成為家庭醫師，同時參與CCACC的各種社區醫療服務，今年年初退休，但仍加入泛亞義務門診及董事會，為大華府民眾服務。

蕭一白是在移動信息、支付、金融科技有豐富經驗的企業家，創立多家公司，曾擔任維州 創新與技術中心董事會成員，目前是瑪麗蒙特大學的兼職教授，教授創業類課程。

徐洪慶從事的研究領域包括語音圖像處理、自動控制系統設計、網路安全等，2010至2014年連續擔任五屆大華府專院校友會聯合副會長，創辦乒乓球比賽，組織千人野餐會、新年晚會等大型活動，2016至2020年人CCACC董事。

楊靜芬有25年金融經驗，目前在聯邦PBGC擔任退休金 評估專家，她也是長期志工，曾任北維州湯瑪斯傑弗遜高中合作基金財務長，在社區教授太極拳，推進健康理念，她熱愛拯救蜜蜂和帝王蝶，並參與教堂詩班。

趙暢90年代來美，先後從事科學研究和電子資料庫管理，2014起參與CCACC服務，先後擔任董事、副董事長、董事長和資深顧問，參與並領導中心政策法規修改等工作。

本次換屆後，張茹涵、鄧中柱、楊心怡三人卸任，原任副董事長的林雄生被推舉為新任董事長，朱躍躍為新任副董事長，李秋波負責財務，陳怡芳擔任秘書，原任董事長鄧中柱聘為顧問，李潮、張孟琪二人續任顧問。