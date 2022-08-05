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蒙郡提升行人安全 擬增建走道、加強照明

張筠
蒙郡近日公布提升行人安全和便利性的方案，包括完善道路照明，增加車道減速帶等。（記者張筠 / 攝影）
蒙郡近日公布提升行人安全和便利性的方案，包括完善道路照明，增加車道減速帶等。（記者張筠 / 攝影）

馬州蒙郡(Montgomery County)近幾年持續推動提升行人安全和便利性，蒙郡政府近日公布「Pedestrian Master Plan」提案，包括增建人行道，完善道路照明，增加車道的減速帶，並建議冬季人行道鏟雪寬度需擴大，以確保行人有足夠空間通過。

蒙郡該提案負責人葛萊斯(Eli Glazier)說，讓蒙郡社區對行人更安全、友好的工作從2019年秋季就已展開，兩年多來通過實體考察、匯總民眾意見，最終公布一份全備的方案。

該提案的具體建議包括，加速增加人行道，促進郡府和立法機構將行人安全視為社區建設的優先項目，鼓勵企業、維權機構合作，推動以數據驅動的設計流程，找出行人安全最亟需提升的地區。

此外郡府也建議取消讓行人按鈕才能過馬路的設計，規律的紅綠燈變化不僅能提升行人的便利性，提高人行道使用率，同時也能鼓勵車輛減速慢行，減少意外；蒙郡目前推動的「零死亡願景」(Vision Zero)目標在2030年前，將道路死亡和重傷人數降為零。

該提案也建議完善人行道的照明，增加人行道上的遮陽擋雨設施以及公共廁所，在社區道路增加減速帶，提高司機們對行人的關注；葛萊斯說，蒙郡應加強對社區道路的管理，與馬州政府的分工要更明確，此外也要加強對殘障人士的服務。

提案也建議明確規定冬季鏟雪工作，目前蒙郡僅要求民眾須在冬季清理門前積雪，但未具體規定要清多少，該提案建議可定出類似「須清理四呎寬」的規定，確保行人有足夠空間。

葛萊斯說，蒙郡近60年來都未在行人基礎設施上投入足夠資金，「近幾年氣候變暖明顯，許多地區近期也發布高溫預警，但我們的人行道至今仍沒有遮風避雨的屋簷或公用廁所」，對行人非常不友好。

蒙郡將於9月舉行兩場公聽會，收集公眾意見，9月7日晚7時至9時線上進行，9月13日晚7時至9時為實體會議；詳情可登錄：https://bit.ly/3SsNmJe

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