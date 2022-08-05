維州亞市公校加強校園安全 6-12年級即起須帶ID證

亞歷山卓市公校近日更新安全措施，新學年規定6到12年級學生須帶ID上學。（記者張筠 / 攝影）

2022-2023學年即將開始，維州亞歷山卓市公校 (Alexandria City Public School)系統近日公布全新的安全措施，其中包括要求新學年起，所有六年級到12年級的學生必須帶身分證件上學，全市所有學校也將把學生、教職員及訪客等到校的入口予以區分。

亞歷山卓市代理教育總監哈金斯(Gregory C. Hutchings Jr)在致社區的公開信中表示，校園安全是該市新學年重點加強的內容，包括學習環境安全、校園生活穩定，更新後的規定要求所有國中和高中學生，在校時都必須帶著個人ID證件，進校也需接受檢查。

全市所有學校也將從新學年開始，給學生、教師、訪客等人員設定不同的出入通道，避免校內與校外人員混雜，也方便公校在人員有限的情況下，妥善管理學校資源。

該公校也表示，新學年所有初中與高中將持續配置校園警察 專員(SRO，校警)，協助公校教師管理校內及附近社區的安全；去年10月，亞歷山卓市公校接連發生兩起涉及武器威脅的案件，市議會因此表決通過恢復校園警察專員計畫，多數家長支持。

亞歷山卓市公校也將每天提供30分鐘的「社交、情緒支持」計畫，學生可通過小組互動、社區分享提升心理健康。

除校園安全外，亞歷山卓市公校也將更新技術內容，包括推出電子化學生卡，讓學生可從智慧型手機 或其他移動終端出示學生卡，預計最快從開學前幾周試運行，首先針對高中生，亞歷山卓市高中(ACHS)也將擴大King街校區的手機信號服務。