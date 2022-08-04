大華府海外華裔青少年夏令營 圓滿落幕

大華府地區中文學校「海外華裔青少年夏令營」近日圓滿完成。（主辦方提供）

睽違兩年的大華府 地區中文學校「海外華裔 青少年夏令營」近日圓滿落幕，日前舉行結業式及成果發表會，僑界官員、師生、家長共約300人共聚一堂，駐美代表處公使鄭榮俊夫婦也到場同慶。

為期一周的夏令營活動豐富，每天上午7時早餐，各種課程包括民俗體育、舞蹈、華文與英文歌曲等，每天活動到晚上9時，豐富消夜也深受學員們喜愛。

今年夏令營的一大亮點為周三的台灣夜市，除每屆都有的珍珠奶茶、刨冰外，還有鹽酥雞、滷肉飯、關東煮、涼麵等特色小吃；學員們在最後的成果展示中表演一周學習所得，包括街舞、扯鈴、陀螺、跳繩、民俗舞蹈、台灣流行歌曲舞蹈等，貴賓和家長們掌聲連連，最後的大合唱「朋友」回響熱烈。

鄭榮俊表示，大華府地區中文學校聯誼會是華府重要的僑教組織，夏令營也給本地華裔青年提供了解台灣多元文化的平台，同時也讓負責主辦的大朋友們培養領導能力，學習團隊經營，對華裔青年未來職業發展相當有益。

大華府地區中文學校聯誼會總幹事汪良元在結業式及成果發表會上致詞，特別感謝僑務委員白越珠贊助夏令營活動1萬元，並感謝總籌畫輔導員成佳怡、鐘嘉蓉以及所有輔導員的付出。