華府槍聲頻傳 過去6天36人中槍釀6死

華府 1日晚發生槍擊 案，造成一死多傷，該案是華府近六天內發生的第三起致命案件，7月27日至今已有6人死亡，至少36人中槍，近幾日成為華府近期槍枝暴力最嚴重的一周，警方尚未逮捕任何嫌疑人。

警方表示，1日晚的槍擊案發生在15街和F街交口的Azeeze Bates公寓附近，槍手向人群開槍，至少六名男子中槍，傷勢未致命，不過24歲的華府男子麥爾芬(Lance Melvin)不幸中槍死亡，警方尚未聯絡到其家人，槍擊案發生時大量民眾驚慌失措，四處逃竄。

該社區69歲居民華盛頓(Tyrone Washington)表示，一輩子生活的社區發生驚心動魄的致命案件，頓失安全感；華府市議員、公共安全委員會主席艾倫(Charles Allen)說，民眾已經無法光依靠警察來抵抗暴力犯罪 ，立法者和政府各部門都應思考如何確保社區安全穩定。

華府警長康提(Robert Contee)說，市府已在竭力打擊暴力犯罪和槍枝問題，「但仍有民眾毫無人性」，根據市府數據，華府今年截至目前已有127起凶殺案，比去年同期多11%。

艾倫等市府官員批評Azeeze Bates公寓沒有合理的安全措施，並指康提對此應負起責任，康提表示，該公寓據說有私人運營的安保系統，但目前尚未證實；華府警方發言人史登貝克(Dustin Sternbeck)說，槍擊案發生當晚，附近社區的兩個監控攝像沒有運作，因此也增大了警方調查的難度，執法人員目前正挨家挨戶的尋求附近居民的協助。

華府東南部7月27日晚至28日凌晨連續發生槍擊案，其中一起案件槍響近百聲，警方至今尚未掌握嫌疑人，如今再添槍擊命案，導致不少民眾開始為最基本的人身安全擔憂。