華府多數校區周遭 2成駕駛超速逾10哩

華府有兩成司機在校區駕駛的速度，每小時至少比限速高10哩。（取自INRIX報告）

近日一份調查報告顯示，華府 多數校區附近街道的車輛超速情況普遍，校區附近限速多為每小時15哩，但有兩成駕駛車速至少達到每小時25哩，低收入 區的超速情況更嚴重；研究指出，部分校區範圍的畫分及限速標誌複雜，是導致開車者混淆的主因。

該報告由交通分析公司INRIX發布，研究了華府27所學校及附近社區的交通情況，研究小組在2022年第一季度的每天上午8時至10時調查各校周圍的安全，數據顯示，華府學校附近道路限速多為每小時15哩，但上學時段有20%的車輛比限速高出10哩。

該報告指出，近幾年華府對學生安全的關注提升，也加強了校區附近的交通管理，但在超速執法、避免交通傷亡等問題方面仍有進步空間，尤其是低收入社區的問題更明顯。

低收入區的學校附近，約有24%司機駕駛速度超過每小時25哩，經濟情況較好的社區則有17%司機超速；從全市範圍分類，華府南部市區民眾超速比北部更明顯。

該報告表示，雖然華府校區(school zone)街道和非校區街道發生車禍 的比率(crash rates)並無明顯差別，但全市車禍有33%發生在校區附近，校區街道的死亡和重傷比率分別為13%和20%，且有許多案件未被統計。

研究人員表示，許多地方的校區畫分較複雜，街道長度、標誌和說明也可能有較大差異，因此車輛駕駛容易混淆，例如Martin Luther King Jr.大道西南部的Leckie校區，不同時段的限速各異，道路指示方向也會改變，因此很多民眾經過時無法及時調整。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)去年11月宣布撥款在學校附近增加警察巡邏，打擊超速、闖紅燈等違規行為，此外也加裝超速攝像機；有民眾建議市府增建減速帶或「stop」標誌，或增加電子面板，提醒司機行車速度。