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發現軍火碎片 馬州阿薩迪格島海灘暫時關閉

記者張筠／馬州報導
馬州夏季旅遊勝地阿薩迪格島海岸近日出現若干軍火碎片，部分海灘因此關閉。（記者張筠 / 攝影）
馬州夏季旅遊勝地阿薩迪格島海岸近日出現若干軍火碎片，部分海灘因此關閉。（記者張筠 / 攝影）

夏季吸引眾多遊客的馬州阿薩迪格島(Assateague Island)海岸，近日出現若干軍火碎片，北部的部分海灘因此關閉，目前排彈小組已在清理並偵查是否有其他相關遺留物，受影響的海灘最快今(3)日重開。

阿薩迪格島屬於國家公園系統的海岸公園，國家公園管理局在過去兩周內發現七件軍火碎片，據悉是1943年至1947年海軍在該島上軍事測試所留下的彈藥碎片，尺寸在六吋到兩呎不等，多為金屬材質，但其中部分發現物可能有爆炸殘留物或其他催化劑。

公園管理負責人哈沃頓(Hugh Hawthorne)表示，此島曾經是海軍用於轟炸、發射砲彈的場地，雖然時不時會有軍火碎片被沖上海岸，但近期一次出現六、七個碎片，出於安全考慮，國家公園決定關閉部分海灘，本周軍事專家也將評估此類殘骸是否有其他危險，並搜索、清理附近的其他地區。

國家公園管理局表示，該島的軍事清理工作在1950年代就基本完成，當時許多碎片被埋在島下的坑洞，但現在由於島嶼的自然移動以及海平面上升，部分坑洞上移，5月的一次熱帶旋風進一步將這些殘留物沖到海岸上。

馬州大洋城的排彈小組(Ocean City Bomb Squad)持續處理附近海域和島嶼的軍火碎片，偵查潛在爆炸物質，國家公園管理局提醒民眾，若在附近海岸發現疑似品，切勿觸碰，也千萬不要擅自將其交給救生員或帶到遊客中心，應立即聯絡公園管理員，交專業團隊處理。

哈沃頓表示，若軍事小組沒有再發現其他危險殘留物，受影響的海灘最快3日可重開，Beach Hut以及阿薩迪格島的南部海灘未受影響。

馬州

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