4非裔女消防員稱受歧視 提控求償千萬元

四名非裔女消防員1日起訴市府性別和種族歧視，總共要求賠償1000萬元。（記者張筠 / 攝影）

四名華府非裔 女消防員近日將市府告上法庭，四人稱華府消防局在薪資和晉升安排方面，對她們有明顯的性別和種族歧視 ，且少數族裔面臨比白人同事更嚴重的紀律處分，並依此要求市府賠償1000萬元。

對此消防局長回應，該部門向來歡迎並尊重女性，從未聽說此類情形，但會進一步核實。

四名非裔女消防員為桑德斯(Jadonna Sanders)、史密斯(Shalonda Smith)、托馬斯(Takeva Thomas)和阿裘斯(Bolatito Ajose)，代表她們的律師凱斯(Pam Keith)說，她們四人長期以來為華府消防與應急醫療團隊中付出很多，卻持續遭到不公平的待遇，甚至被騷擾、欺負或無視。

在薪資報酬和晉升機會方面也與白人同事不平等，因此她們1日向華盛頓特區聯邦地區法院提出告訴，要求市府給她們每人賠償250萬元。

這四名已退役的女消防員是經認證的消防護理人員，任期在10至21年不等，起訴書指出，她們曾被拒絕獲得護理人員應該享有的額外報酬，並稱華府消防局的工作環境「對非裔女性來說充滿敵意」，該部門一直有排斥非裔女性的習慣和文化。

華府消防隊長唐納利(John Donnelly)表示，無法評論仍未審理的訴訟，但稱華府消防局向來歡迎女性加入，也會提拔女性，「這四位女性所提的情況我是首次聽說，我們會進一步核實。」

代表這四位女消防員起訴市府的律師凱斯，同時也代表十名非裔女警察起訴華府都會警察局(Metropolitan Police Department)，控訴當局性別和種族歧視，共要求賠償1億元。