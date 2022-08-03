費郡公校97%課堂會有教師授課 部分職缺開學前補足

費郡公校近日持續徵才，目前97%的課堂已有教師授課，但校車司機、食品服務人員等崗位仍未填補完畢。（費郡公校提供）

維州最大的費郡公校 系統(FCPS)在開學將近時宣布，目前97%的課堂會有老師授課，雖然仍有部分學校面臨職缺，但費郡公校系統將在開學前的最後幾周持續徵才，確保所有課堂都有持證教師到班，讓新學年順利啟動，不過校車司機、餐點服務人員等崗位仍然不足。

今年夏天剛上任的費郡公校系統教育總監 雷德(Michelle Reid)近日向家長和教職員工們表示，雖然費郡仍有學校面臨教師短缺，但幾乎所有課堂的老師都已安排妥當，公校系統也制定了以學生為中心的應對方案，目標在22日開學前讓所有課堂都有專業教師授課。

代表費郡約4000名教師的「費郡教育協會」(Fairfax Education Association)表示，目前全郡仍有600個職缺，且多集中在資源較匱乏的低收入 社區；對此雷德表示，上月該公校有逾830個職缺，如今已逐漸改善，開學前仍無教師授課的班級，學校將會及時通知家長相應的調整辦法。

雷德上任的時間正逢教師辭職浪潮，多數人員辭職或退休是因新冠疫情導致的身心俱疲，還有許多教職人員是因搬遷而離開教育崗位，費郡公校系統的數據顯示，截至7月底，費郡公校系統2022年已有近900名教師辭職。

除了教師緊缺，校車司機、餐點服務人員等崗位也人手不足，費郡2日也舉行校車司機招聘會，並將在本月稍後公布更多關於代課教師的資訊。