廣島原爆77周年 美轟炸機大華府展出

廣島原爆B-29重型轟炸機。（國家航太博物館提供）

美國「伊諾拉蓋」(Enola Gay)轟炸機1945年8月飛抵日本 廣島上空，投下戰爭史上首度使用的核子武器，這架震撼歷史的轟炸機，目前在國家航太博物館 展出。

1945年8月6日上午9時15分， 美國第509混成轟炸機大隊的「伊諾拉蓋」B-29重型轟炸機飛抵日本廣島上空，投下戰爭史上首度使用的核子武器。這架轟炸機展達43公尺、重6萬2000公斤，曾是15架為投擲原子彈特殊任務而改裝的轟炸機之一。

77年前的8月初，美國向日本的廣島和長崎先後投放兩顆原子彈，加速二戰太平洋戰區戰事的結束。這架重新組裝完成的廣島原爆轟炸機現在國家航太博物館展出，美國國家航太博物館志工花了20年修復這架飛機，讓遊客們親身感受「伊諾拉蓋」對人類歷史的影響。

航太展覽館目前擁有176架飛機，包括SR-71黑鳥以及超音協和機，太空梭和許多具有歷史意義的飛機。展覽館每年約有逾100萬參觀者。入場免費，停車費15元。開放時間為每天上午10時至下午5時30分。地址：Steven Udvar-Hazy Center, 14390 Air and Space Museum Parkway, Chantilly, Virginia。

國家航太博物館有特約華人航太專家提供免費中文導遊，全程中文解說。有興趣的民眾、社團組織可組團前來參觀。預約中文導覽可登錄官網https://s.si.edu/3vy46Fk，註明需中文導遊。