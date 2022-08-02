我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護航飛台灣？波洛西專機抵大馬 2架C-40C引揣測

華府1公寓發生槍擊案 已知5傷1死

廣島原爆77周年 美轟炸機大華府展出

記者王福權／馬州報導
廣島原爆B-29重型轟炸機。（國家航太博物館提供）
廣島原爆B-29重型轟炸機。（國家航太博物館提供）

美國「伊諾拉蓋」(Enola Gay)轟炸機1945年8月飛抵日本廣島上空，投下戰爭史上首度使用的核子武器，這架震撼歷史的轟炸機，目前在國家航太博物館展出。

1945年8月6日上午9時15分， 美國第509混成轟炸機大隊的「伊諾拉蓋」B-29重型轟炸機飛抵日本廣島上空，投下戰爭史上首度使用的核子武器。這架轟炸機展達43公尺、重6萬2000公斤，曾是15架為投擲原子彈特殊任務而改裝的轟炸機之一。

77年前的8月初，美國向日本的廣島和長崎先後投放兩顆原子彈，加速二戰太平洋戰區戰事的結束。這架重新組裝完成的廣島原爆轟炸機現在國家航太博物館展出，美國國家航太博物館志工花了20年修復這架飛機，讓遊客們親身感受「伊諾拉蓋」對人類歷史的影響。

航太展覽館目前擁有176架飛機，包括SR-71黑鳥以及超音協和機，太空梭和許多具有歷史意義的飛機。展覽館每年約有逾100萬參觀者。入場免費，停車費15元。開放時間為每天上午10時至下午5時30分。地址：Steven Udvar-Hazy Center, 14390 Air and Space Museum Parkway, Chantilly, Virginia。

國家航太博物館有特約華人航太專家提供免費中文導遊，全程中文解說。有興趣的民眾、社團組織可組團前來參觀。預約中文導覽可登錄官網https://s.si.edu/3vy46Fk，註明需中文導遊。

航太 博物館 日本

上一則

劉秀美榮獲Civic Leadership Award獎

下一則

機器人「開」心 大華府首位病患恢復良好

延伸閱讀

黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響

黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響
Max Long 專精屋頂換新及維修承接住宅、餐館、商業工程 三十一年歷史 經驗豐富 免費估價

Max Long 專精屋頂換新及維修承接住宅、餐館、商業工程 三十一年歷史 經驗豐富 免費估價
數位化郡縣 大華府多郡排名佳 馬州喬郡、維州阿靈頓奪冠

數位化郡縣 大華府多郡排名佳 馬州喬郡、維州阿靈頓奪冠
俞立董事長夫婦 捐款葛萊美博物館

俞立董事長夫婦 捐款葛萊美博物館
北美科技人才排行榜 大華府居第4

北美科技人才排行榜 大華府居第4

熱門新聞

范迪文。(本報檔案照片)

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

2022-07-27 21:04
年僅29歲的桑妮雅.康遭前夫槍殺。(GoFundme網站截圖)

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

2022-07-25 13:07
聖安東尼奧「美景山」好區一處單間公寓，是加建後屋，頗受矚目 。(Craigslist)

好區後院搭屋 租學生省事又好賺

2022-07-25 02:00
伊州麥克亨利郡90號公路發生七死一重傷車禍。(擷自FOX 32影片)

伊州高速公路重大車禍 逆向駕駛衝撞全家6死1重傷

2022-08-01 10:57
凱瑞有大城市的富裕和便利，但依然保存閒適的南方小鎮風情。(記者王明心／攝影)

舒適、高薪、犯罪率低…北卡凱瑞登全美最富裕城

2022-07-27 02:14
西維吉尼亞州的Jo's Nail美甲店近日發生槍擊命案，兩名受害人當場身亡，槍手被警方射中後送醫不治。（谷歌地圖截圖）

西維州美甲店爆3死槍擊 2越裔工慘死

2022-08-01 15:00

超人氣

更多 >
波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜
美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後
波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署

波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署
南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有
報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口