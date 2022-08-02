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機器人「開」心 大華府首位病患恢復良好

記者張筠／華盛頓報導
柯恩(左)今年4月在Medstar醫院接受機器人心臟手術，圖右為負責該手術團隊的日裔醫生河野。（Medstar醫院提供）
柯恩(左)今年4月在Medstar醫院接受機器人心臟手術，圖右為負責該手術團隊的日裔醫生河野。（Medstar醫院提供）

64歲男子柯恩(Brian Cohn)近期成功接受大華府地區的首例機器人心臟手術(robotic heart surgery)，醫護人員表示，柯恩恢復良好，手術三天後出院，他本人也笑稱，原來的不良症狀都消失了，也很慶幸自己參與推動醫學發展。

卡瓦諾表示，機器人動手術的精確度和安全性更高，也能降低併發症的概率。（Medst...
卡瓦諾表示，機器人動手術的精確度和安全性更高，也能降低併發症的概率。（Medstar醫院提供）

心臟手術一般耗時長、風險大、後遺症也多，對醫護人員的要求高，且病患的恢復過程也更漫長，因此總是令人擔心害怕，但近日Medstar醫療系統的華盛頓醫院(Medstar Washington Hospital Center)研究出以機器人執行心臟手術的技術，提高手術的安全準確度和效率。

柯恩是一名網球運動員，但今年時不時出現呼吸急促、冒冷汗的症狀，後被診斷出「心雜音」(a heart murmur)以及二尖瓣閉鎖不全(a ruptured mitral valve)，需要接受心臟手術，隨後他得知自己有資格接受機器人手術，「這種手術的侵入性較小，也有助術後恢復」，柯恩欣然同意成為大華府首名接受機器人手術的病患，今年4月接受手術治療。

負責該手術團隊的是Medstar日裔醫生河野(Yuji Kawano)，「通常做心臟手術時，外科醫生必須切開病患的骨頭，且需要開很長的口，才能觸及心臟」，而機器人有很多探頭和尖端，在執行手術時會更加精確、高效，且不用大面積動刀，更重要的是能降低中風、心衰竭、感染病等併發症的概率。

64歲的柯恩接受心臟手術後恢復良好，一周後就能和兒子外出釣魚。（Medstar醫...
64歲的柯恩接受心臟手術後恢復良好，一周後就能和兒子外出釣魚。（Medstar醫院提供）

柯恩手術後三天就出院，一周後甚至能和兒子外出釣魚，如今也恢復網球運動，甚至無需止痛藥，他表示原先呼吸不順暢的狀況完全消失了，身體恢復良好，「可能再過幾個月，我都不會記得自己曾做了心臟手術。」

機器人手術已發展20多年，但由於心臟手術較複雜，因此成為最後一個應用機器人技術的手術，河野表示，柯恩的成功案例讓Medstar醫療系統升級，相信未來能改變更多民眾的生活。

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