華府成年人可免費線上諮詢醫生、申請新冠處方藥

華府 衛生局(DC Health)1日宣布與遠程醫療公司Color Health的合作項目，允許民眾免費在線上諮詢醫生，申請新冠口服Paxlovid處方藥，以此加速新冠醫療資源的配送，擴大醫療服務範圍；此外，華府也啟動免費的兒童新冠移動醫療中心，推動學生在開學前完成接種。

市府表示，新冠確診病患或出現疑似症狀的民眾可填寫簡單表格申請在線看診，若申請通過，醫療保健人員將在5至30分鐘內聯絡患者，以確認民眾應接受何種治療。

Paxlovid口服藥須在出現新冠症狀後的五天內服用，民眾可在線上問診時申請該處方藥，並可選擇收藥方式，包括自行到附近藥房取藥，或直接送到家中，提高醫療效率，也降低醫護人員的工作壓力。

該項目完全免費，每天上午9時至晚上7時開放，可使用對象為華府成年居民，且檢測陽性或高風險染疫人群，包括65歲以上居民、癌症、糖尿病、高血壓 、肥胖症患者、吸菸人群等，詳情及申請可登錄：https://bit.ly/3bmYgQ9

華府衛生局同日也提醒家長在開學之際盡快更新孩子的疫苗 接種，市府推出兒童移動醫療中心Ronald McDonald Care Mobile，在8、9月的每個周二上午10時至11時30分，以及下午1時至3時40分，免費給滿6個月以上的兒童及其家庭接種新冠疫苗和補強針，移動醫療中心的服務地址每周不同，目前已公布8月地點，9月的則稍後公布，詳情及預約可登錄：https://bit.ly/3OPbGSD。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，華府目前是全國兒童接種率最的地區，上月市府也宣布新規，要求全市所有學校12歲以上的學生，今秋返校前必須接種新冠疫苗，包括華府公校系統、私立學校和教會學校等，此規定也成為大華府地區首例。