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美京華人中心 游泳俱樂部徵才

馬州訊
CCACC現著手為秋冬季項目徵才。（CCACC提供）
CCACC現著手為秋冬季項目徵才。（CCACC提供）

美京華人活動中心(CCACC)今年成功收購Quince Orchard游泳網球俱樂部，夏季體育項目進展良好，現著手為秋冬季項目徵才。所需人才包括救生員、游泳課指導員、游泳教練和前台助理。各項職位要求如下：

●救生員：工作時間靈活，待遇優厚，適合高中和大學在校生，需持有救生、CPR/AED以及急救認證；有責任心、上班準時；每周工作20小時以上可獲資質認證，職責包括能通過預防和應對緊急情況來確保顧客的安全；保持泳池和泳池甲板清潔，定期清理更衣室，清空甲板上的垃圾桶；回答泳客問題；每小時進行泳池衛生指標檢測

●游泳課指導員：工作時間靈活，待遇優厚，必須喜歡和孩子互動；會游泳；接受課程培訓；有競技游泳背景或游泳教學經驗者優先考慮；負責、成熟、準時。職責：按游泳技能水平，教授團體泳課(每班最多六名學生)；保證課上學生的安全；每堂課讓學生簽到；課後清理教學物品；回答家長問題；泳課結束時簽發結課證書。

●游泳教練：時間靈活，待遇優厚。條件是要喜歡和孩子互動；需要有競技游泳背景；可能需要通過美國游泳認證流程(背景調查、所需課程和認證)；負責、成熟、準時；需持有游泳教練認證的安全培訓(可協助獲得該認證)；持有救生、CPR/AED、以及急救認證者優先。職責包括指導游泳隊練習、課前熱身準備；遵守所有美國游泳條例款項；提升游泳學員的技術；保證學員安全；確保沒有霸凌。

●前台助理：無需經驗，每周工作20小時以上，工作時間段為一周七天，每天下午5時至晚上10時。

有意應徵者請將簡歷發送至Elena Gonzaga：[email protected]

游泳 檢測 華人

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