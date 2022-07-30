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「我們的辦公室」實景體驗展 華府登場

記者張筠／華盛頓報導
流行近20年的劇集「我們的辦公室」曾是NBC收視率最高的節目之一。（取自活動官網）
流行近20年的劇集「我們的辦公室」曾是NBC收視率最高的節目之一。（取自活動官網）

美國經典情景喜劇「我們的辦公室」(The Office)的實景體驗展28日在華府登場，活動持續至明年1月；這部流行近20年的影集講述一家紙業公司的職員辦公室生活，雖然劇情為虛構，但依然吸引大量觀眾，情節也讓許多民眾直呼「感同身受」，該劇曾是NBC收視率最高的節目之一，在18至49歲收視群體中享有高收視率。

「我們的辦公室」2005年開始在全國廣播公司(NBC)首播，直到2013年第九季完結，根據尼爾森公司(Nielsen)數據，2020年全美民眾僅在Netflix上觀看該劇集的時間就達570億分鐘；有別於其他情景喜劇，「我們的辦公室」沒有搭配罐頭笑聲。

民眾的忠實熱愛促成了本次在華府的實景體驗展「The Office Experience」，展覽幾乎完全還原劇中場景，包括Michael的辦公室、Pam的書桌，甚至連Toby所在的人力資源部門等也逼真再現，民眾可在此回顧經典劇情，感受劇中角色的辦公室生活，甚至坐在他們的辦公桌前想像與他們共事的場景。

展覽也重點呈現幾個經典片段和懷舊瞬間，讓粉絲能以全新方式回顧並體驗劇集，或在實景展覽中探索，更新回憶。

展覽28日推出，將持續展至2023年1月16日，開放時間為特定的周一，每周三下午5時至晚上9時間，每周四、五的中午12時至晚上8時，每周六上午10時至晚上9時，每周日上午10時至晚上7時，地址：1020 G Street NW, Washington D.C. 20001，詳情及訂票可查詢官網：https://bit.ly/3ScoepV。

「我們的辦公室」劇集實景體驗展覽近日在華府開幕，持續至明年1月16日。（取自活動...
「我們的辦公室」劇集實景體驗展覽近日在華府開幕，持續至明年1月16日。（取自活動官網）

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