回顧3年疫情 馬州前衛生廳長籲提升公衛意識

馬州前衛生廳長表示，政府及民眾對公衛議題的重視程度有待提高，新冠疫情已給我們上了很大的一課。（記者張筠╱攝影）

新冠疫情 已近三年，大華府多數民眾疲於防疫，但近日馬州部分地區疫情反彈，且華府猴痘(monkeypox)病毒擴散嚴重，馬州前衛生廳長夏弗斯坦(Joshua Sharfstein)近日回顧兩年多來的經驗，呼籲官員及公眾應記取教訓，積極提升公衛意識。

夏弗斯坦目前擔任彭博公共衛生學院(Bloomberg School of Public Health)副院長，他表示，新冠疫情難以控制的主要原因為官員和民眾對公共衛生的重視不足，猴痘爆發、孕婦死亡率升高等問題也是一樣的情形。

「美國建立了良好的醫療保健系統，近98%的衛生經費都用於此，但應對緊急、嚴重流行病時仍遠遠不夠」，夏弗斯坦說，公共衛生體系的完善反映在社會能夠通過預防疾病，來提高民眾的生活質量。

聯邦政府在公衛系統的領導作用也需提升，夏弗斯坦表示，公共衛生基礎設施建設需要有穩定的資金支援，「正如政府有提供給軍隊的核心資金，才能保護國家免遭侵襲，公衛領域也適用相同道理」，經費多寡應與各州及地方的人口健康狀況緊密相關，「美國救援計畫」(American Rescue Plan)就是聯邦政府推動公衛建設的一個進步表現。

對於美國乃至全世界未來能否預防類似新冠疫情的情況，夏弗斯坦表示，關鍵取決於疫苗 供應和民眾接種程度，提高接種率能有效阻止變種病毒 擴散，「新冠疫情是很好的教訓，兩年多來的諸多變種和疫情起伏讓民眾深刻見識病毒的威力」，聯邦、地方政府與製藥機構積極研發針對各類變種病毒的疫苗，也是公衛建設的一大進步。

他提醒民眾，防疫千萬不能鬆懈，雖然口罩、隔離等規定會因疫情起伏而調整，但對疫情變化仍需保持警惕，尤其近日蒙郡疫情升溫明顯，他建議民眾在公共場所戴口罩，盡量在戶外用餐，減少室內聚會，也及時更新疫苗。

夏弗斯坦說，「新冠病毒隨時可能打斷我們的正常生活，甚至威脅生命安全」，呼籲民眾謹記新冠病毒在近三年來給大家的教訓。