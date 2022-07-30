數位化郡縣 大華府多郡排名佳 馬州喬郡、維州阿靈頓奪冠

維州阿靈頓在15萬以上、25萬以下人口組別中，第五次位居「全美數位化郡縣」榜首，醫療、交通安全、通信等方面都有卓越表現。（記者張筠╱攝影）

「數位政府中心」(Center for Digital Government)近日發布「全美郡市數位化排名」榜單，大華府多郡名列前茅，其中馬州 喬治王子郡(Prince George's County)連續第二年拿下人口50萬以上、百萬以下的冠軍，維州 阿靈頓郡(Arlington County)則是第五次勇奪人口15萬以上、25萬以下郡縣的榜首。

該報告衡量各郡市政府的數位化水平，以及民眾和政府在網上聯繫的緊密程度，根據人口多少分組排名，馬州喬治王子郡在50萬以上人口的郡縣中連續第二年奪冠。

該郡在全美脫穎而出的主要原因包括，積極使用科技來提高郡府工作效率，包括推出地理空間數據庫和應用程序，允許民眾反饋垃圾服務的PGCLitterTRAK平台等，郡府也推動科技相關的項目和獎勵，讓科技資源更易取得，市場更活躍。

喬治王子郡也創立了「數位政府小組」(Digital Government Division)，專門提升民眾與政府之間的交流效率，加強各部門的網路安全，升級遠程辦公、線上服務的質量；喬治王子郡也是全美首個推出「Next-Gen911」項目的郡市，成為北美將應急報警系統數位化的榜樣。

維州阿靈頓在15萬到24萬9999人口的組別中第五次位居全美榜首，亮點服務包括能衡量社區交通安全並評估系統技術的「Safety Innovation Zone Demonstration」平台，醫療服務數位化，此外還有向5G信號過度的通信系統等，電商巨擘亞馬遜 (Amazon)第二總部進駐的計畫也反映阿靈頓數位環境活絡，人才充足且多元。

維州費郡(Fairfax County)在超過100萬人的郡縣中排名全美第二，除了民生服務的數位表現優秀之外，在輔助民眾適應線上生活也有良好成績。