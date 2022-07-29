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蒙郡租金穩定條例到期 8月房租恐驟增

記者張筠╱馬州報導
蒙郡租金穩定條例已到期，租客8月恐將面臨租金驟增的情況。（記者張筠╱攝影）
蒙郡租金穩定條例已到期，租客8月恐將面臨租金驟增的情況。（記者張筠╱攝影）

馬州蒙郡(Montgomery County)郡議會此前拒絕審理郡長提出的延長「疫情租金穩定條令」(COVID rent protections)計畫，因此蒙郡租客今年8月恐將面臨租金驟增的狀況，部分區域的租金漲幅已達14%，甚至有租客稱房東將價格上調20%。

蒙郡在新冠疫情期間通過臨時的「疫情租客保護條令」，禁止房東大幅上調租金，原先條令在5月15日已到期，不過房東必須等三個月後才能真正上調租金，讓租客有緩衝期，相當於8月中開始，新的租金辦法生效。

郡長艾瑞奇(Marc Elrich)原本倡議將該條令再延六個月，把房東調漲租金的幅度控制在4.4%以內，給租客提供短期救濟，但該倡議的表決議程遭郡議會刪除，因此只能等到9月休會期結束後，立法者才可能表決此倡議，這也意味著今年夏天恐怕有許多租客面臨租金驟增的問題。

由於公寓需求回升，且經過數月的租金控制後，房東們如今也急於提高利潤，因此租金飆升，根據Apartment List的數據，蒙郡部分地區的租金漲幅達14%，部分民眾甚至稱租金漲了20%，幾乎無法負擔，他們盼望立法者盡快出台補助法案，就算保護範圍有限或僅有短暫效力，也有一定幫助。

租客維權團體批評蒙郡郡議會無視民眾利益，「馬州租客聯盟」(Renters United Maryland)成員洛薩克(Matt Losak)說，郡議員根本無心考慮延長租金穩定條令，主要也是受房東和開發商的利益影響，尤其近日開發商支持的組織近日在初選中背書阿爾伯諾茲(Gabe Albornoz)、葛萊斯(Evan Glass)等多名郡議員，因此郡議員們將自身的政治發展需求擺在民眾生活利益之上。

不過爭取連任的阿爾伯諾茲說，郡長艾瑞奇為了在選舉中保住席位，在未得到立法者全力支持的情況下提出該倡議，「他在一場辯論會中宣布倡議，此前沒有與郡議會或其他官員商討過」，可見存在明顯的政治利益。

艾瑞奇回應稱，若所有倡議都要等所有郡議員支持才能提出，那就失去了「民主」的意義，且該倡議並非基於政治考慮，尤其近期正逢選舉，競選人關注民眾需要再合理不過。

不過房東們也表示，4.4%的租金漲幅持續不足以貼補他們的生活開銷，特別是近期通貨膨脹嚴重，許多屋主認為政府對租客的保護超過對房東的重視。

租金 租客 房東

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