華府精神病醫院 爆虐待患者致死

近日一份報告顯示，華府 全市唯一私立的華盛頓精神病學研究醫院(Psychiatric Institute of Washington，簡稱PIW)存在忽視或虐待患者的問題，多數病患在此沒有安全感，甚至遭到身體虐待，或被強行注射藥物，身心創傷嚴重。

該報告由聯邦政府授權管理的「華府殘障人士權益」(Disability Rights DC)機構發布，PIW在Tenleytown有130多張床位，提供住院、門診服務，該機構為總部在賓州的Universal Health Services公司所屬，該公司目前也面臨涉嫌虐待兒童的調查。

華府殘障人士權益的報告顯示，PIW的多數病患表示接受治療期間缺乏安全感，雖然他們來此的目的是接受治療，但許多人表示進入後身心更受傷；華府殘障人士權益機構去年也譴責PIW無視病患，缺乏安全監控系統，令多數病患甚至員工感到不安，此前一名工作人員發現某患者無意識，但未及時治療，最終導致患者死亡。

華府殘障人士權益機構的代表律師波卡西諾(Andrea Procaccino)說，今年和去年的調查結果基本類似，不過2021年的報告更多基於患者的陳述，以及關於患者意外死亡的影片和報導，該報告發布後，今年更多患者主動站出來「揭發」PIW，相關機構也積極參與，促成進一步調查。

今年發布的43頁報告詳細指出PIW員工嚴重忽視或虐待病患的行為，其中的視頻文件也顯示，多名工作人使用「未經授權的身體制伏術」，導致化名為辛普森(Sarah Simpson)的患者摔倒且頭部撞地，手臂也受傷，而PIW的工作人員也沒有記錄此事，更沒有為辛普森提供及時的醫療護理。

報告也指，另一名男性工作者也曾兩次將女患者彼得斯(Maria Peters)拖進房間，彼得斯全程哭著央求給家人打電話，害怕該男性工作者要性侵 犯她，但該男性工作者不理會她的請求，還斥喝要求她站起來後推進房間。

除了肢體虐待，該報告也發現PIW給病患使用的藥物並不合法，且未經患者同意，患者米勒(Sarah Miller)表示她曾被強行注射藥物，雖然米勒曾有易怒症甚至有威脅性，但當時沒有攻擊或傷害他人的傾向，PIW的員工仍強行注射藥物，沒有按照華府法律以保守治療對待病患。

對此PIW通過聲明回應，「PIW致力於以尊重、同情的態度照顧和治療患者，(意外)事件已由PIW自行匯報，並由監管機構以標準程序調查，PIW也將相應調整運營方式，其他涉及患者隱私 的內容不予評論」；截至發稿前，Universal Health Services公司沒有做出任何評論。