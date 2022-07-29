華府人販子住屋 藏73移民和毒品

美國全國廣播公司新聞網(NBC News)查閱到的一份政府內部文件顯示，移民 及海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement ,ICE)28日在華府 西北部地區發現73名移民窩住在人口販子的屋子裡。

ICE國土安全調查小組(Homeland Security Investigations)針對六處據報是人口販子住屋進行調查，發現這些移民，包括60名成人和13名兒童；內部文件稱，有關人員還發現9萬5000美元和少量古柯鹼。

房地產經紀公司Redfin的資料顯示，華府西北部地區裡有該市最富裕的幾個社區，房價中間值75萬美元；文件未標明移民居住處的地址或所屬社區，也沒有提到多少人被關在一個屋子裡。

多年來，無證移民為了進入美國，經常支付數千美元給與販毒集團密切往來的人口走私組織，經由這個管道被挾帶到美墨邊境 ，而後，在進入美國、前往最終目的地期間，由人口販子安排窩藏。

這些無證移民往往被關在稱之為「藏匿屋」(stash houses)的建築物內，擠在沒有床上用品、自來水或空調的狹小空間裡，而且未經走私人口販子允許不得離開。

一般而言，這些屋子理應更靠近邊境，移民暫時窩住後會各自找到方法與美國境內的家人一起生活；目前尚不清楚為什麼這次會有這麼多移民被關在離邊境有一段距離的華府地區。

近幾個月發生更多無證移民透過人口販子進入美國卻遇到不幸的痛心故事，上個月，50名移民被關在走私者遺棄的過熱拖拉車內窒息死亡，車子被棄置在德州聖安東尼奧(San Antonio)的高速公路邊。