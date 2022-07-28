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北美科技人才排行榜 大華府居第4

記者張筠╱華盛頓報導
大華府人才濟濟，且辦公空間的租金相對可負擔，因此吸引各大科技公司進駐。圖為亞馬遜第二總部選址維州阿靈頓水晶城。（記者張筠╱攝影）
大華府人才濟濟，且辦公空間的租金相對可負擔，因此吸引各大科技公司進駐。圖為亞馬遜第二總部選址維州阿靈頓水晶城。（記者張筠╱攝影）

房地產公司「CBRE」近日公布北美「2022年科技人才」(Scoring Tech Talent)排行榜，大華府地區因科技人才的受教育程度普遍較高且職場多元，加上當地就業市場活躍，且辦公空間的租金相對較能負擔，因此總成績名列全美第四。

「CBRE」根據科技勞動力市場情況、運營成本、工作質量等因素綜合評估北美各大城市及都會區的科技環境，排名幫助民眾了解科技發展趨勢，以便選擇生活及工作地點。

該報告顯示，北美擁有最佳科技人才市場的地區為加州灣區(Bay Area)，西雅圖和加拿大多倫多分別為第二、三名，大華府都會區位居第四，紐約都會區緊隨其後；今年進步最快的地區包括達拉斯、費城、南佛羅里達、密爾瓦基(Milwaukee)等。

報告指出，多倫多和西雅圖的強項在於科技相關的就業崗位供大於求，而大華府、紐約、波士頓等大都會的科技專業畢業生比職缺更多，市場雖活躍但競爭激烈。

該研究發現，從事科技工作的多為白人和亞裔，且男性多於女性；該報告也調查了科技公司每年的運營成本，以一家有500名職員、占地約7萬5000平方呎的科技公司為例，不同地區的運營成本差異明顯，從加拿大魁北克市的3200萬元，到加州灣區的6900萬元不等。

「CBRE」維州副總裁拉普爾(Meredith LaPier)表示，大華府都會區擁有學士及以上學位的民眾比例是全美最高，達51.7%，全國平均為32.9%，此外大華府科技職場的多元性為全美第一，有31.4%的科技人才為女性；另大華府民眾的完成科技學位的比例為全美第四。

民眾受教育程度高是科技公司爭相進駐大華府的原因之一，此外大華府的房價相對可負擔，辦公空間的平均年租金排名全美第七，公寓租金為第九，科技人才的薪資與租金的比例為20%，與芝加哥、鳳凰城、西雅圖並列全美第13，因此許多科技公司更願意搬遷進入大華府，或設立分公司。

大華府民眾的受教育程度普遍較高，51.7%有學士及以上學位。（記者張筠╱攝影）
大華府民眾的受教育程度普遍較高，51.7%有學士及以上學位。（記者張筠╱攝影）

華府 租金 西雅圖

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