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蒙郡加強維安 補貼裝監視器

記者張筠╱馬州報導

馬州蒙郡(Montgomery County)郡議會26日一致表決通過「私人安全攝影機獎勵計畫」(Private Security Camera Incentive Program)法案，鼓勵民眾和商家安裝安全攝影機(security camera)，由政府提供補貼，藉此加強社區安全，關鍵時刻也能協助執法人員辦案。

該計畫效仿華府的補貼計畫，由蒙郡警察局管理執行，蒙郡警方將根據犯罪情況和治安條件畫出最需要加強安全監控的「優先地區」，鼓勵當地民眾和商家加裝攝影機，並提供補貼。

該法案由蒙郡郡議員萊斯(Craig Rice)提出，他曾向蒙郡德國鎮(Germantown)居民艾力克斯·瓊斯(Alexis Jones)保證，將立法提升蒙郡社區安全，艾力克斯17歲兒子嘉林·瓊斯(Jailyn Jones)的屍體今年1月在小溪和草叢邊被人發現，執法官員為了解案件過程，調閱附近居民和商家的監視器，試圖尋找案件線索。

萊斯表示，這類攝影機在關鍵時刻能幫助警方破案，線索越多也能提高辦案效率，雖然有反對者擔心，攝像頭可能會侵犯他人隱私，但萊斯等支持者稱，該法案重點在於讓民眾在社區活動時更安心，執行方式也以鼓勵為主，並非強制。

該法案也要求警方每年向郡議會提交報告，匯總全年有多少民眾申請此補貼、使用金額，以及該項目的運營狀況、民眾與執法官員的配合度等。

攝影 警察 馬州

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