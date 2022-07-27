費郡公校3.5萬台筆電遭竊 倉庫職員被捕

費郡公校系統的3萬5000台筆記本電腦近日被偷，所幸無學生數據丟失。（費郡公校提供）

維州 最大的費郡公校 系統(FCPS)近日遭竊，兩名公校職員和一名卡車司機從倉庫偷走了3萬5000台即將拍賣 的筆記本電腦，價值約200萬元，所幸沒有任何學生數據被盜，三名作案男子已落網，並面臨盜竊指控。

費郡公校系統25日表示，3萬5000台筆記本電腦此前已被清除所有數據，儲存在春田市(Springfield)的倉庫準備拍賣，然而尚未拍賣前，35歲的馬州男子麥諾(Franque Minor II)、21歲的維州青年瓊斯(Mario Jones Jr.)以及36歲的維州卡車司機阿提耶(Fadi Atiyeh)合夥從倉庫偷走了所有電腦。

三名作案男子面臨盜竊指控，麥諾和瓊斯也被控貪污，阿提耶面臨收受贓物的罪名，三人被捕的當天，警方查獲了800台筆記本電腦。

執法人員根據上周的倉庫監控錄像發現，阿提耶駕卡車多次出入倉庫，隨後數萬台筆記本電腦遺失，此外警方也追蹤發現阿提耶在一家回收電子設備的機構工作，因此提供了調查線索。

新冠疫情後，網路授課增加了公校財產損失的風險，因許多學生沒有電子設備，有時學校提供設備後又難以回收，此外教職員不足也導致公校的財產管理難度提升，大華府其他郡市的公校系統也曾遭遇電子設備被竊的問題，師生信息洩漏的風險相應增高。