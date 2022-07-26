華府職缺近千 市長包瑟調薪徵才

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)25日簽署新財年預算 ，決定給約8000名政府職員增加薪資和獎金，華府目前有1000個工作職缺，市府將在8月初舉行兩場招聘會。

該2022-2023財年預算將給非工會(non-union)系統的政府職員調漲薪資，以覆蓋2022年增長了1.5%的生活成本以及2023年將增加的2.5%生活成本，此外包瑟政府將給市府職員2022年的一次性獎金調漲3.5%。

包瑟表示，該預算旨在感謝市府職員的勤懇付出，同時也希望吸引更多民眾進入政府部門，目前市府有近1000個職缺，領域包括醫療衛生、人力資源、公共安全、教育、基礎建設、政府運營等；華府公校 系統(DCPS)的招聘工作也如火如荼，職位包括校車司機、飲食服務人員、教師、醫護人員、行政人員、心理諮詢師等。

市府將在8月11日至12日舉行暑期線上招聘會，註冊鏈接：https://bit.ly/2TtCzni，市府也將在28日中午12時至下午1時30分、29日下午3時至4時30分、8月5日上午8時30分至10時舉行三場求職培訓，協助應聘者準備履歷表，與專員模擬面試，學習線上面談的訣竅。