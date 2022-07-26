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修建公路？蒙郡要求聯邦9/17評估後再定

記者張筠／馬州報導
蒙郡官員要求聯邦政府全面評估霍根政府的計畫對環境、公共衛生、交通等多方面的影響，9月17日後再決定是否推進。（蒙郡政府提供）
蒙郡官員要求聯邦政府全面評估霍根政府的計畫對環境、公共衛生、交通等多方面的影響，9月17日後再決定是否推進。（蒙郡政府提供）

馬州蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)25日致信聯邦政府，要求推遲馬州霍根(Larry Hogan)政府修建I-270公路及環帶公路(Capital Beltway)的計畫，使地方官員有足夠時間分析環境、公共衛生及交通影響，並更充分的收集公眾意見。

霍根政府此前推出翻新American Legion大橋並在I-495和I-270高速公路增建收費道路(toll lanes)的計畫，此事獲得交通商業組織的讚許，他們肯定霍根政府緩解交通擁堵問題，但艾瑞奇始終反對，社區民眾和不少維權組織也批評該計畫不利環境保護。

另有質疑聲指霍根政府偷換分析方法，從而讓收費道路的增建顯得更合理有效，但卻沒有任何解釋。

目前該計畫已推進到最後階段，聯邦運輸部將在8月5日前告知馬州政府是否可執行，但艾瑞奇25日致信運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)，要求聯邦政府在地方尚未完成環境分析之前不要推進該計畫，給社區更多時間收集公眾意見，他表示地方民眾對霍根政府交通計畫的態度呈兩極化。

艾瑞奇也希望聯邦運輸部敦促州府盡快解決公眾對該交通計畫的疑問和顧慮，「該計畫涉及的環境分析文件有74份，共2萬6500頁，6月17日才發布，且其中有很多新內容，但僅允許公眾閱覽30天」時間完全不夠，他表示州府應在評估環境問題方面更加謹慎，也應該更多聽取社區聲音。

蒙郡官員要求聯邦政府全面評估霍根政府的計畫對環境、公共衛生、交通等多方面的影響，9月17日後再決定是否可以推進。

馬州 聯邦政府

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