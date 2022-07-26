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馬州男子猥褻托兒所學生 妻憤而開槍

記者張筠／華盛頓報導
維斯敏經營Lil Kidz Kastle托兒所，上周向丈夫開槍，因他猥褻托兒所兒童。（取自托兒所官網）
維斯敏經營Lil Kidz Kastle托兒所，上周向丈夫開槍，因他猥褻托兒所兒童。（取自托兒所官網）

經營托兒所(day care)的馬州女子維敏斯(Shanteari Weems)上周在華府酒店向丈夫開槍，稱他性虐待、猥褻托兒所學生，維斯敏25日出庭，警方在她的筆記本和信件中發現她曾寫下「我要讓你癱瘓」等威脅丈夫的內容，以及向兒童們道歉「對不起，我不知道發生這種事」等信息。

根據法律文件，50歲的維斯敏21日晚7時40分左右在華府Mandarin酒店和丈夫發生爭執，維斯敏朝丈夫開槍，丈夫大喊自己的腿和頭中槍，隨後維斯敏怒吼「閉嘴，否則我會殺了你。」

警方到場後，試圖進入酒店房間並要求維斯敏繳出武器，期間維斯敏對執法人員大喊「別進來！否則我就自殺」、「去他的，他猥褻兒童」，警方判斷現場情況認為受害者需要幫助，隨後強行進入房間制服維斯敏，她繳出錢包裡的一把槍，並表示房間裡還有其他武器，但不知道具體位置。

警方將維斯敏帶出房間，她丈夫的傷勢並無生命危險，酒店房間牆上有血跡，此外警方也發現維斯敏的手寫日記和信件資料，裡面記錄了她的心路歷程，包括「我要對他(丈夫)開槍，但不會殺了他」，「我要讓你癱瘓」，「我唯一後悔的就是沒有朝你腦袋開一槍」。

此外維斯敏還在一封信內向她托兒所的孩子們道歉，稱自己「不知道發生這種事」；根據警探的調查，維斯敏在Owing Mills經營Lil Kidz Kastle托兒所，她的許多學生、家長和教師曾向她表示，她丈夫在該托兒所猥褻兒童，而她已將此事向巴爾的摩執法機構報案。

維斯敏表示從未打算殺死丈夫，但曾有傷害自己的想法，她20日從馬州駕車去華府的酒店與丈夫會面，21日晚上針對托兒所內發生的事件與丈夫對質，隨後演變為激烈衝突，維斯敏說她丈夫一度向她靠近，因此她才掏出武器朝他開槍。

維斯敏因意圖殺人的指控被逮捕，同時被控持有未註冊槍枝、彈藥，25日在華府出庭。

維斯敏的丈夫是一名前巴爾的摩市警，警方表示，在案件調查結束前，Lil Kidz Kastle托兒所將暫時關閉；該托兒所2005年創建，位於馬州哈維郡(Howard County)，給六周歲至12歲的兒童提供早教服務，維斯敏是所有人及運營者。

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