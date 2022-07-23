蒙郡男涉搶3銀行 警懸賞萬元緝拿

蒙郡男子至少三次搶銀行，警方懸賞1萬元追捕。（蒙郡警方提供）

馬州 蒙郡(Montgomery County)警方22日表示，一名約40歲的男子涉嫌搶劫三家銀行，他聲稱身上有槍和炸彈，以此恐嚇行員給錢，警方提醒到銀行辦事的民眾提高警惕，並懸賞1萬元緝拿該男子，許多銀行也加裝監控，加強職員培訓。

蒙郡警方表示，該嫌疑男子40歲左右，身材中等，身高在5呎8寸至5呎10寸之間，作案時戴著口罩 和手套，他曾在今年1月18日下午3時10分左右，搶劫Burtonsviell區的一家Sandy Spring銀行，他當時遞給行員一張紙條，逼迫行員交錢，該行員照辦，具體損失金額未知。

該嫌疑男子後來以類似的方式又作案兩次，2月18日搶劫Tech路附近的一家M&T銀行，3月12日上午10時左右闖進New Hamshire大道上的Capital One銀行，塞給行員一張紙條，聲稱身上有槍和炸彈，威脅行員立即給錢。

警方懸賞1萬元緝拿嫌疑人，呼籲有線索的民眾致電重大犯罪部門(240)773-5070或蒙郡警方(866)411-8477。

該案件引發民眾恐慌，雖然搶劫行為未造成人員傷亡，但不少行員因此產生心理陰影，還有民眾稱，現在會親自到銀行辦事的多為老年人，若遇到搶劫等突發事件，風險更高。