竊學生處方藥 費郡公校前醫護遭起訴開除

維州 費郡公校 (FCPS)系統前醫療助理卡普特(Jennifer Carpenter)因竊取學生處方藥，近日被起訴並開除，他最高恐將面臨32.5年監禁，及罰款2萬5000元；費郡公校因此更新藥物管理規定，加強審核，要求家長和學校醫護人員在交接學生藥物時簽署證明文件。

費郡檢察長迪斯卡諾(Steve Descano)表示，45歲的卡普特原是費郡Greenbrier East小學的一名護士，她過去五個月內偷走學生的處方藥自用，有七名學生受到影響，「此行為不僅破壞學校和社區之間的信任，更威脅孩子們的健康，甚至可能導致緊急醫療事故。」

一名主管在5月時，發現學校為學生保留的藥物數量有問題，且有家長反映留給孩子的藥物本可維持整學年，但在學期未結束前卻已經服用完；警方表示，卡普特偷走的處方藥包括利他林(Ritalin)、阿德拉(Adderall)和福卡林(Focalin)。

卡普特面臨十項指控，包括偽造、錯標藥物的罪名，偷竊藥物罪，濫用未成年人藥物等，若全部指控成立，她將面臨三至32.5年不等的刑期，以及2萬5000元罰款。

費郡衛生局計畫對此頒布新政策打擊偷竊行為，學校醫療及衛生部門將要求家長、監護人以及學校醫療人員在接手學生藥物的時候，必須簽署證明文件，家長或監護人及學校官員各保留一份。

此外費郡公校也將加強醫療專員的培訓，並每周審核藥物數量，鼓勵家長、監護人新學年用藥房原裝的容器保存孩子們的藥物，方便檢查。