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大華府2機場 網路訂餐上路

記者張筠／華盛頓報導
雷根國家機場22日起推出「即刻訂餐」平台，未來民眾可直接在網路訂餐，減少排隊時間。（記者張筠╱攝影）
雷根國家機場22日起推出「即刻訂餐」平台，未來民眾可直接在網路訂餐，減少排隊時間。（記者張筠╱攝影）

華府的雷根國家機場(DCA)和杜勒斯國際機場(IAD)22日推出全新的「即時訂餐」(Order Now)服務，民眾可透過網路在該平台搜索機場各航站樓的餐廳，並瀏覽菜單、預訂餐飲，旅客可因此節省時間，避免擁擠。

「即時訂餐」服務平台的作業和頁面設計類似Grubhub，旅客可直接在網頁上訂餐，該平台會告知消費者餐廳的具體位置，並預測備餐時間，提升消費者的旅遊體驗，也讓候機的過程更輕鬆、充實。

華盛頓都會機場管理局(Metropolitan Washington Airports Authority)市場運營副總裁爾斯金(Jaimini Erskine)說，「即時訂餐」平台由機場餐飲科技公司Servy和MarketPlace Development聯合開發，許多機場的自助點餐機(kiosks)都由Servy負責。

雷根國家機場的訂餐平台為DCAordernow.com，杜勒斯國際機場為 IADordernow.com，機場內的絕大多數餐廳都與該平台合作，目前尚不清楚全美有多少機場將普及「即刻訂餐」服務，但訂餐和購物電子化已為明顯趨勢，例如芝加哥歐海爾國際機場已使用電子訂餐平台，民眾可直接在手機或電腦訂餐，大幅提升用餐便利性。

訂餐電子化已是全美機場的趨勢，例如紐瓦克機場已普及自助點餐機。（記者張筠╱攝影）
訂餐電子化已是全美機場的趨勢，例如紐瓦克機場已普及自助點餐機。（記者張筠╱攝影）

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