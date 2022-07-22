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蒙郡公校臨時調動教師 工會批違約

記者張筠╱馬州報導
蒙郡公校近日臨時調動教師，以填補學校職缺，工會批違約。（蒙郡公校系統提供）
蒙郡公校近日臨時調動教師，以填補學校職缺，工會批違約。（蒙郡公校系統提供）

馬州蒙郡公校系統(MCPS)近日教師緊缺，招聘工作進度緩慢，因此許多教師在暑假還未結束就被臨時召回，甚至有教師在休假期間突然接到校長電話要求返校，蒙郡教育協會批蒙郡公校侵犯教師權益，在沒有經過教師同意就直接調動違反合約；維州勞登郡也發生教師不足而課程突然被取消的情況。

蒙郡公校系統近日向眾多教師發出非自願(involuntary)的調動要求，Sherwood高中逾20名教職被調到其他學校或更換職位，不少教師也抱怨校方通知時間太倉促，讓他們不僅暑假被迫縮短，更無充足時間適應變化。

根據蒙郡公校系統與教師之間的合約，若校方要發出非教職人員自願的調動要求，校長須在2月28日前通知，並闡明調動的必要性，且要在3月的第三個周五之前通知蒙郡教育協會(Montgomery County Education Association)。

因此蒙郡教育協會批評蒙郡公校系統至少應提前五個月通知，臨時調動教師的做法違反合約，侵犯教師利益，剝奪他們暑期休息的時間；目前蒙郡有400多個教師職缺，而計畫辭職或退休的教師比上一學年多38%。

為在預算有限的情況下填補教師職缺，部分學校取消或減少選修課，包括英語課、女性研究、商務課程等，同時也合併班級，部分九、十年級的課堂已有33至35名學生，超過教室負荷，有些學生只好共用課桌。

維州勞登郡(Loudoun County)也有教師不足而課程被臨時取消的情況，該郡公校本來設有培訓消防隊員的課程，但因近兩個月招聘指導教師的工作不順，學生們本周突然接到課程取消的通知。

公校官員表示，在教職普遍欠缺的情況下，特殊課程的指導老師更難招聘，只好取消與消防隊員合作的專業課程，但學生仍可通過消防與應急團隊推出的培訓計畫接受基本訓練；勞登郡消防隊有針對專業人員和志願者的免費培訓。

原來非常期待消防專業課程的勞登郡公校學生艾登(Aidan)有些失望，「消防隊的培訓是每天晚上或周末時間，在需兼顧課業和體育訓練的情況下難以平衡。」他甚至因此感到人生方向有些迷茫。

公校 教育 維州

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