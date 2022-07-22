大華府15所大學 聯手因應槍枝暴力

喬治梅森大學等15所大華府高校近日聯合推出打擊槍枝暴力的計畫。（取自學校官網）

大華府大學近日積極商討槍枝管理辦法，為應對日益加劇的暴力犯罪 ，華盛頓都會區大學聯盟近日推出「120計畫」(120 Initiative)，喬治梅森大學(GMU)和馬里蘭大學(UMD)等學校均參加，聚集各領域的專家學者來應對社會問題。

「120計畫」的名稱是為紀念今年截至目前，平均每天有120人死於槍枝暴力，數據顯示，全美2022年截至目前已有314起槍枝命案，包括凶殺、自殺等，涉及死亡超過2萬3500人。

喬治梅森大學校長華盛頓(Gregory Washington)說，每一所學校都會擔憂校園槍枝命案會突然爆發，大學及附近社區向來是槍枝暴力的聚集地，「該計畫旨在跳脫政治視角，從學術和校方的角度應對槍枝暴力」，槍枝暴力問題與社會經濟、科技發展、犯罪管理、法律等眾多領域有關。

華盛頓表示，高校推出的研究計畫將綜合從社會學、心理健康 、教育 、人口組成、社區經濟發展等領域深入研究，聚集不同學科的學者和諮詢師，在未來半年內制定應對方案，加強校園安全，並促進州府、地方官員、私人企業、非營利組織、志願團體及社區之間的合作。

參與該計畫的包括美利堅大學、喬治城大學、喬治華盛頓大學、霍華德大學、蒙郡學院、喬治王子郡社區學院、哥倫比亞特區大學等15所學校。