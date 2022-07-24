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波特那&蘇爾律師事務所 談「最危險的車禍原因」

本報華府訊
波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。
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波特那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府超過25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家討論「最危險的車禍原因」。

道路可能是一個危險的地方。無論你住在郊區、農村還是大城市，在路上開車的風險似乎每年都在增加。事實上，根據美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA)的數據，僅在 2016 年，警方就報告了全國大約 7,277,000 起機動車事故。在這些事故中，37,461 人死亡，3,144,000 人受重傷。

這些數字很高，不包括每天發生的較小、不太嚴重的事故。雖然我們不是來嚇唬你關於汽車事故的嚴峻現實，但我們相信，對這種風險的認識可以幫助人們在通勤時牢記安全。練習安全、盡責駕駛的人越多，就可以幫助每個人保持道路安全。

您可能想知道所有這些交通事故是如何發生的。一般來說，造成車禍和汽車事故的原因有很多。最常見的事故原因通常包括：分心駕駛、駕駛障礙、魯莽駕駛、超速、駕駛有缺陷的車輛、昏昏欲睡的駕駛。

分心駕駛長期以來一直是駕駛的一部分。吃飯、玩收音機、與尖叫的孩子相處，甚至梳洗打扮都是人們將注意力從道路上轉移開的所有方式。然而，自從智能手機問世以來，分心駕駛近年來穩步增加。 NHTSA 的數據顯示，每天有481,000人在開車時使用手機。 2015年因交通事故受傷39.1萬人，2016年因分心駕駛事故死亡3450人。

駕駛障礙是美國發生事故的另一個主要原因。NHTSA 指出，每天有近29人，每年有超過 10,000 人死於與酒精相關的事故。酒精並不是唯一會導致駕駛受損的物質。在 2013-14 年，NHTSA 進行的一項全國路邊調查顯示，近20%的受訪者檢測出可能會造成損害的藥物呈陽性。

超速也是涉及汽車和其他機動車輛事故的一個重要因素。2016年，因超速造成的事故死亡人數為10,111人，佔當年交通事故死亡人數的四分之一以上。超速使每個人都處於危險之中，是我們道路不安全的主要原因。

如果您或您所愛的人在車禍中受傷，那麼聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要，我們相信，如果您因他人的疏忽而受傷，您應該得到公義和最大的賠償，以幫助您減輕痛苦。請立即致電：馬州：240-345-3150；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件，不勝訴，不收費。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。    

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