學佛修心的目標(一)摘錄盧台長講述於觀音堂

盧軍宏台長

學佛修心為了什麼？這個問題很多人都有答案：往生極樂世界。但是具體說修到什麼程度才能往生極樂，怎樣的修法才能往生極樂？如果沒修那麼好，會怎麼樣？很多人可能就不能解答了。實際上往生極樂是個非常崇高的目標，所以也就不是那麼容易修得到。用個大家都熟悉的例子來講，人在過世的時候都要經過一個考核，去地府地獄也好，上升天界也好，往生極樂也好，都要過一場考評。學佛修心就像我們准備考大學，往生極樂就像要考進世界頂級大學：哈佛或牛津，就大多數人而言，這個難度係數太高。比較現實的目標是國內名牌大學、國家普通大學和省會大學，也就是天界、阿修羅道及人界。所以我們學佛修心就要心想著最高標準，眼睛盯著現實的目標——天界。天界上得越高，留在天界的時間就越長；越接近人界，下來的可能性就越高，因此我們每人都要力爭上游。

人為什麼多在人界以下輪迴？

究竟天界或地府的生活是什麼樣子？實際上人間就是各界的一個縮影，自己周圍所有人的生活綜合起來就是一部活生生的《大藏經》：有的人身居高位，呼風喚雨，有的春風得意，一帆風順，像生活在天上；有的人生命不息奮鬥不止，看重的不是結果，而是過程，阿修羅道的典型風格；而大多數人關心的是柴米油鹽，沒有大喜大悲，普通人的生活；還有人病痛纏身，歷盡磨難，或又慘遇天災人禍，一幅地獄慘像……所以不言而喻，天界才是我們的目標。

既然人間的生活如同考大學，那考試的內容就要統一。也就並不意味著人人都有資格坐在考場裡。我們在準備的過程中，就要知道什麼資格可以參加上天界的考試，考評的內容是什麼。在說明這點之前，我們先要明白人之所以在人界，是什麼羈絆著我們。

由於往生今世的所作所為，每個人靈魂上都有孽障，都有福報，區別僅僅在於多少而已。每個孽障，每個福報自它形成之刻起，一端連著你自己，另一端連著緣。形象地講，孽障發出的是黑絲產生的是阻力，連著的是你所欠債之人，也就是債主；福報則是白絲，產生的是助力，來自欠你的人，這就是業力。孽障或福報越大，絲就越粗，相應的阻力或助力也就是越大。在未出生時，與這張網連著的父母就開始還債，出生後連著的是兄弟姐妹、親朋好友，上學後，又加上同學老師，然後就是朋友、夫妻、子女、工作同事等等，逐一地還債或討債，這張網就是塵絲之網——塵網。我們人的靈魂就束縛在這個塵網的中央，受著塵緣的牽制，它左右著前進的方向，從而造成了一個人命運的高低起伏。我們每天都在這生命的時時刻刻製造著或接收著新的緣分，緣由心起，身口意是孽障的源頭，動一個壞念頭，幹一件壞事，罵一次人，都產生了新的孽障，也就把身上的網編織得更密。

當一份孽障未成熟的時候，它會壓迫你的神經，阻礙你的運程，腐蝕你的肌體，使你謀求不順，身體不健康，作為債務的利息和提醒。每當孽障成熟債務到期時，債主會通過突發病變或事故或其它形形色色的方式討要，一旦還清，那麼這份孽緣就消掉了，一份塵緣就了了。同樣善緣也是緣，別人欠你的債一樣要還清才行，否則你的塵緣斷不了。不同的是，孽緣通常在三世內清算，但善緣也就是平時我們說的福分是在下一世內基本清完的。一個人45歲以前就是享受著他前一世的善緣帶來的福分，45歲到55歲以後就開始享受今生行善的福報了，所以一般來說善緣在塵網中的羈絆力量不是很強，主要的羈絆都來自孽緣，這也就是為什麼我們應把消孽障放在首位，當成首要任務來抓。

只要緣未了，那麼這份牽扯就擺脫不掉，就不能得到解脫。所以我們經常聽到“塵緣未了”一說，既然未了，就還要轉世重新再投胎。如果一個人任憑著這張網擺佈，不知道如何斬斷塵絲，那麼累世中，還了舊債，惹新債，越積越多，最後只能在塵世中沉浮，隨波逐流，飽受命運之苦。這就是為什麼很多人之所以在人間地府，甚至地獄這個小圈子裡轉，不能進入天界的原因。因為塵網上的每一根絲就是一份因果，遵循著因果定律，沒有任何力量可以斬斷它，所以靠別人的幫助想脫離塵網是不可能的。佛法深刻地揭示了因果定律的運行法則，揭示了自主地消掉孽緣擺脫塵網的不二法門，所以佛法教給我們如何依靠自己的力量從塵網中擺脫出來的方法。因果定律不單只是“有因必有果”，還有一個重要方面就是“一份因果只能以另一份因果去改變”。正是因為這第二點，只要我們學佛修心，依教奉行，佛菩薩以無比的慈悲將這作為一份因果記作我們的功德來消掉孽障的因果。從這點來說，“佛法無邊普度眾生”真實不虛。

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