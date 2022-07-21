假冒微軟、亞馬遜員工詐騙160萬 維州男判關3年

維州 費郡33歲男子普薩德(Bruhaspaty Prasad)因詐騙 逾160萬元，近日被判處三年監禁，他通過一家電話服務公司騙取民眾購買技術服務，冒充微軟和亞馬遜 公司員工，聲稱若不付款，用戶的電腦帳號或部分軟體無法正常使用。

普薩德是北維州費郡麥克林(McLean)的居民，執法官員表示，他所在的電話服務公司總部位於印度，他在2016年4月至2021年9月詐騙總金額逾160萬元，受害者超過1300人，騙術包括要求受害者購買電子技術支持或軟體更新，聲稱若不付款，則Microsoft系列軟體和亞馬遜帳號可能無法正常使用，但該公司從未提供類似服務，部分受害者指出，繳費後無法查明資金去向，事後也聯絡不到該電話中心的服務人員。

維州東區聯邦檢察官辦公室發言人表示，普薩德已支付3萬元賠償金，執法部門會持續收繳資產，並在在未來20年催款或直到他賠償完畢。

執法官員表示，此類電子服務詐騙近日越發猖獗，提醒民眾切勿隨意點擊任何要求更新電腦或購買殺毒軟體的網頁彈窗，還有許多犯罪團夥會冒充微軟或亞馬遜等大型科技公司的專員，騙取民眾信任，聲稱用戶的電子設備已中毒，要求立即購買技術服務，執法官員表示類似情況多為詐騙，民眾切忌讓他人遙控手機、電腦等設備，避免資金損失或個資洩露。

對此亞馬遜也提醒民眾，若接到聲稱是亞馬遜員工要求購買技術服務的電話，民眾不要輕信，並及時向亞馬遜法務部門(Justice Department)反映，避免更多民眾受害。