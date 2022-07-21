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黃介正 談巨變世局中的國民黨

【馬州訊】
黃介正(右三)近日在大華府發表「巨變世局中的中國國民黨」演講。（主辦方提供）
黃介正(右三)近日在大華府發表「巨變世局中的中國國民黨」演講。（主辦方提供）

中國國民黨國際事務部主任兼國民黨駐美代表黃介正，近日向大華府及美加地區藍僑發表「巨變世局中的中國國民黨」演講，以美中台當今形勢分析台灣所面臨的困境，剖析三大問題；本次講座由大華府六大社團合辦，近百人到場，還有不少各地的藍僑╱黨務工作者線上與會。

黃介正提及的三大問題包括，第一，國際秩序正在發生巨大變化，將影響國際社會的走向，如兩強競爭下的東升西降；第二，世代交替的必然道理；第三，未來五至十年台灣面臨的不確定性，2027年台灣是否因中國大陸的可能動武發生巨大變化。

黃介正從歷史、地理、地緣定義台灣及台海的「印太地區」的獨特性和關键性，表示台海現狀與危機今非昔比，端賴大智慧及策略才可保證台海及印太地區的穩定與和平。「嬰兒潮」早期出生的人已老邁，持續凋零，若「印太地區」發生軍事衝突，只有第二代人才適齡而必須上戰場，故「嬰兒潮」代的人責無旁貸，須積極向下一代傳承經驗。

黃介正說，國民黨有使命感，要保持與美國、中國大陸的溝通管道，才可推動對美工作。在非常時期必須維護台海和平以及兩岸和平交流的基礎，不要強權競爭。

黃介正於1986年到2000年旅居華府，除完成學業及短暫政府工作，大部分時間用於學術研究，之後回台擔任全職教授，在學術界20餘年；代表主辦單位致歡迎詞的三民主義大同盟秘書長何瑞恩表示，這是黃上任後在華府的首埸公開演説，他的見解代表國民黨在美國的聲音，也是絕大多數僑胞的心聲。

國民黨 華府

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