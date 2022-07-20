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馬州初選登場 部分投票站出包 選民抱怨

記者張筠╱馬州報導
馬州初選19日登場，選民積極投票，但部分投票站因材料未準備妥當、技術原因而延遲開放。（記者張筠╱攝影）
馬州初選19日登場，選民積極投票，但部分投票站因材料未準備妥當、技術原因而延遲開放。（記者張筠╱攝影）

馬州初選19日登場，多數選民上午就前往投票，但部分郡市的投票站出包，原因包括材料未及時送達，系統代碼輸入錯誤，投票站無法按時開放，還有投票機器無法正常運作等，影響選舉工作。也有選民抱怨，今年馬州初選已延後，投票站卻仍未做好充足準備，導致選民不便，更威脅選舉安全。

馬州各地投票站原定上午7時開放至晚上8時，但喬治王子郡(Prince George’s County)某投票站官員說，由於原定16日寄達的馬州選舉委員會材料延後至18日才送到，該投票站準備時間不足，因此延後至將近中午12時才開放，導致選民不便。

此外喬治王子郡Clinton Grove區的投票站也因系統代碼輸入錯誤，因此延後至上午8時45分才開放；New Carrollton區的Charles Carrol中學以及Cheverly區的早教學習中心兩個投票站，因投票機器無法正常工作，許多選民等待一小時才完成投票。

有民眾抱怨，今年的選舉對馬州非常關鍵，不僅改選州長、主計長、檢察長，還有多區聯邦議員，且今年初選日期都已延後，投票站仍出包，可見選舉官員仍未做足準備，導致民眾不便，技術和材料預備等細節協調不善，也令人擔憂選舉安全受影響。

馬州今年因立法選區作業面臨挑戰，初選從原定的6月28日延後三周至7月19日，根據州選舉委員會的數據，今年有49萬多選民申請郵寄選票(mail-in ballot)，初選日前許多選民就已完成投票，全州也設有288個投遞箱(ballot drop box)。

喬治王子郡選舉委員會官員班頓(Donald Benton)說，一般來說期中選舉的投票率相對較低但很穩定，而今年部分郡市的民眾期待教育和公共安全等方面的改善，因此投票頗為踴躍。

根據馬州法律，19日初選結束後，選舉委員會將於21日上午10時後開始統計所有的郵寄選票，而州府和地方政府在29日上午10時前仍會陸續收到選票，只要郵戳日期為19日以前的選票都有效。

投票 馬州 期中選舉

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